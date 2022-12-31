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31 Ara 2022 - 11:13

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 31 Aralık 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara da dahil olmak üzere şehirlerin kuraklık, altyapı sorunları veya bakım çalışmaları gibi çeşitli faktörler nedeniyle su kesintileri veya hizmet kesintileri yaşaması alışılmadık bir durum değildir. Ankara 31 Aralık 2022 Cumartesi su kesinti bölgeleri nerelerdir? İşte Detaylar...