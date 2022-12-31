ASKİ Ankara Su Kesintileri: 31 Aralık 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara da dahil olmak üzere şehirlerin kuraklık, altyapı sorunları veya bakım çalışmaları gibi çeşitli faktörler nedeniyle su kesintileri veya hizmet kesintileri yaşaması alışılmadık bir durum değildir. Ankara 31 Aralık 2022 Cumartesi su kesinti bölgeleri nerelerdir? İşte Detaylar...
Ankara 31 Aralık 2022 Cumartesi Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
ASKİ 31 Aralık 2022 Cumartesi Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 31 Aralık 2022 Cumartesi Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...
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31 Ara 2022 - 11:13 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.