- 31 Ara 2022 - 11:13

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 31 Aralık 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara da dahil olmak üzere şehirlerin kuraklık, altyapı sorunları veya bakım çalışmaları gibi çeşitli faktörler nedeniyle su kesintileri veya hizmet kesintileri yaşaması alışılmadık bir durum değildir. Ankara 31 Aralık 2022 Cumartesi su kesinti bölgeleri nerelerdir? İşte Detaylar...

Ankara 31 Aralık 2022 Cumartesi Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

ASKİ 31 Aralık 2022 Cumartesi Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 31 Aralık 2022 Cumartesi  Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...

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31 Ara 2022 - 11:13 - Yaşam

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