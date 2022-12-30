Süperstar Ajda Pekkan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Kırmızı Kadife Ceketinin Önünü Açtı Piyanonun Başına Geçti… “Ben Öldüm Siz Hala İlk Günkü Gibisiniz…”
Türkiye’nin en kıymetli sanatçılarından biri olan Süper Star Ajda Pekkan’dan yürek hoplatan pozlar arka arkaya geldi. Kadife ceketinin önünü açan ünlü sanatçı piyanonun başında objektiflere gülümsedi. Ortalığı yangın yerine çeviren o pozları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan en sevilen şarkıların mimarı olmasının yanı sıra hem özel hayatıyla hem de hareketleriyle sık sık magazin ve sosyal medya gündeminde kendisine yer buluyordu. Geçtiğimiz günlerde oldukça eski bir sahne arkası fotoğrafında Cenk Eren ile dudak dudağa olmasıyla gündemi alt üst eden sanatçı şimdiyse genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, neydi o paylaşım?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.