Süperstar Ajda Pekkan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Kırmızı Kadife Ceketinin Önünü Açtı Piyanonun Başına Geçti… “Ben Öldüm Siz Hala İlk Günkü Gibisiniz…”

Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan en sevilen şarkıların mimarı olmasının yanı sıra hem özel hayatıyla hem de hareketleriyle sık sık magazin ve sosyal medya gündeminde kendisine yer buluyordu. Geçtiğimiz günlerde oldukça eski bir sahne arkası fotoğrafında Cenk Eren ile dudak dudağa olmasıyla gündemi alt üst eden sanatçı şimdiyse genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, neydi o paylaşım?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!