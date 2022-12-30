- 30 Ara 2022 - 10:15 G: 30 Ara 2022 - 10:34

Süperstar Ajda Pekkan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Kırmızı Kadife Ceketinin Önünü Açtı Piyanonun Başına Geçti… “Ben Öldüm Siz Hala İlk Günkü Gibisiniz…”

Türkiye’nin en kıymetli sanatçılarından biri olan Süper Star Ajda Pekkan’dan yürek hoplatan pozlar arka arkaya geldi. Kadife ceketinin önünü açan ünlü sanatçı piyanonun başında objektiflere gülümsedi. Ortalığı yangın yerine çeviren o pozları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!

Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan en sevilen şarkıların mimarı olmasının yanı sıra hem özel hayatıyla hem de hareketleriyle sık sık magazin ve sosyal medya gündeminde kendisine yer buluyordu. Geçtiğimiz günlerde oldukça eski bir sahne arkası fotoğrafında Cenk Eren ile dudak dudağa olmasıyla gündemi alt üst eden sanatçı şimdiyse genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, neydi o paylaşım?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Ara 2022 - 10:15 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hülya Avşar’ı Görenler Aklını Kaçırdı! Yarı Yaşındakilere Taş Çıkarttı… Hem Göğüs Hem Bel Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Bu Ne Hal…” mask
Hülya Avşar’ı Görenler Aklını Kaçırdı! Yarı Yaşındakilere Taş Çıkarttı… Hem Göğüs Hem Bel Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Bu Ne Hal…”
Ozan Doğulu ve Sevgilisi Here Aslan'ın Boyları Herkesi Şaşırttı! Twitter Yıkılıyor; Sosyal Medyada Espiriler Havada Uçuyor! “Ozan Helikopterle İnecek Aşağıya!” mask
Ozan Doğulu ve Sevgilisi Here Aslan'ın Boyları Herkesi Şaşırttı! Twitter Yıkılıyor; Sosyal Medyada Espiriler Havada Uçuyor! “Ozan Helikopterle İnecek Aşağıya!”
Mehmet Dinçerler’den İmalı Dik Duruş Göndermesi! Paylaşımda Fatih Terim Bile Var! Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak! mask
Mehmet Dinçerler’den İmalı Dik Duruş Göndermesi! Paylaşımda Fatih Terim Bile Var! Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak!
Rus Güzel Alina Boz Yürekleri Hoplattı! Tarzıyla, Elbisesiyle, Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! “Sen Harika Bir Detayasın!” mask
Rus Güzel Alina Boz Yürekleri Hoplattı! Tarzıyla, Elbisesiyle, Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! “Sen Harika Bir Detayasın!”
Survivor 2023 Yarışmasına İki İsim Daha! Acun Ilıcalı İmzaları Attırdı; Bu Sezon Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmayacak! mask
Survivor 2023 Yarışmasına İki İsim Daha! Acun Ilıcalı İmzaları Attırdı; Bu Sezon Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmayacak!
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Selçuk Yöntem Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Selçuk Yöntem Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Ayça Ayşin Turan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ayça Ayşin Turan Kimdir, Aslen Nerelidir, Kaç Kilo, Sevgilisi Kim, Nasıl Ünlü Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Ayça Ayşin Turan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ayça Ayşin Turan Kimdir, Aslen Nerelidir, Kaç Kilo, Sevgilisi Kim, Nasıl Ünlü Oldu!
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Talat Bulut Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Talat Bulut Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Talat Bulut Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Talat Bulut Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Danla Bilic Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Danla Biliç Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu, Instagram Hesabı Ne? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Danla Bilic Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Danla Biliç Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu, Instagram Hesabı Ne?
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Neslihan Atagül Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Neslihan Atagül Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Eşi Kim, Nasıl Ünlü Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Neslihan Atagül Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Neslihan Atagül Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Eşi Kim, Nasıl Ünlü Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hülya Avşar’ı Görenler Aklını Kaçırdı! Yarı Yaşındakilere Taş Çıkarttı… Hem Göğüs Hem Bel Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Bu Ne Hal…” mask
Hülya Avşar’ı Görenler Aklını Kaçırdı! Yarı Yaşındakilere Taş Çıkarttı… Hem Göğüs Hem Bel Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Bu Ne Hal…”
Altın Fiyatları Fırladı Gitti, Dolar Yerinde Saydı Euro’yu İse Dibi Gördü! Vatandaş Ne Yapacağını Şaşırdı… Hem Alıcı Hem Satıcı Kara Kara Düşünüyor! mask
Altın Fiyatları Fırladı Gitti, Dolar Yerinde Saydı Euro’yu İse Dibi Gördü! Vatandaş Ne Yapacağını Şaşırdı… Hem Alıcı Hem Satıcı Kara Kara Düşünüyor!
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Aralık 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Aralık 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
30 Aralık 2022 Cuma Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! Bugün Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Aralık 2022 Cuma Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! Bugün Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Aile Destek Programı Ödemelerinde Son Dakika! Cebiniz Parayla Dolup Taşacak; Düğmeye Az Önce Basıldı! mask
Aile Destek Programı Ödemelerinde Son Dakika! Cebiniz Parayla Dolup Taşacak; Düğmeye Az Önce Basıldı!
Mehmet Dinçerler’den İmalı Dik Duruş Göndermesi! Paylaşımda Fatih Terim Bile Var! Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak! mask
Mehmet Dinçerler’den İmalı Dik Duruş Göndermesi! Paylaşımda Fatih Terim Bile Var! Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL