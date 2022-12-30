Yeni Yıl Müjdesi Geldi! Ne 5 Ne 10 Bin! Devlet Resmen Para Dağıtıyor Vatandaşın Haberi Yok… Herkes Bu Haberi Konuşuyor! Son Gün…

İhtiyaç sahiplerine yönelik devlet tarafından yapılan destek ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte destek miktarlarında yapılan artışsa vatandaşa derin bir nefes aldıracak. İŞKUR üzerinden alınacak başvurulara dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında. İşte detaylar!

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