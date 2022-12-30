- 30 Ara 2022 - 10:38 G: 30 Ara 2022 - 11:05

Yeni Yıl Müjdesi Geldi! Ne 5 Ne 10 Bin! Devlet Resmen Para Dağıtıyor Vatandaşın Haberi Yok… Herkes Bu Haberi Konuşuyor! Son Gün…

Yeni yıla girmemize sayılı saatler kala müjde devletten geldi. İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılacak ödemenin miktarı açıklandı. Gören duyan hayrete düşüp bu haberi konuşuyor. Haberi olmayanlar çok üzülecek. Son başvuru günü ve tarihi açıklandı. Ortalık yangın yerine dönecek. Peki, neler oluyor?

İhtiyaç sahiplerine yönelik devlet tarafından yapılan destek ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte destek miktarlarında yapılan artışsa vatandaşa derin bir nefes aldıracak. İŞKUR üzerinden alınacak başvurulara dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında. İşte detaylar!

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30 Ara 2022 - 10:38 Ankara- Gündem

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