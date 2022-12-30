O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı?

Yarın akşam TV8 ekranlarındaki yerini birbirinden ünlü isimler ile alacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programı için geri sayım başladı. Oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin sahne alıp, birbiri ile yarışacağı O Ses Türkiye Yılbaşı programının jüri üyeleri de belli oldu. Programın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ebru Gündeş, bir kez daha jüri üyeliği koltuğundaki yerini kaptı. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı jürisi Ebru Gündeş kimdir? Ebru Gündeş kaç yaşındadır? Ebru Gündeş evli mi, bekar mı? İşte, detaylar…

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