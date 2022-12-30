Hazal Filiz Küçükköse Sütyeniyle Kamera Karşısına Geçti! Diller Tutuldu, Gözler Yuvalarından Çıktı… “Sen Çok Başka Bir Mevzusun!” Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor…

Son zamanların en dikkat çeken oyuncularından birisi olan Hazal Filizküçükköse, efsanevi güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da övgüleri topluyor. Kısa sürede ülkenin en sevilen oyuncularından birisi olan Küçükköse; sosyal medya paylaşımlarıyla da yürekleri hoplatmaya devam ediyor. Son olarak yaptığı paylaşımlarla fırtınalar estiren ünlü oyuncuyu sizin için mercek altına aldık. İşte yürekleri ağza getiren o paylaşım!

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