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30 Ara 2022 - 11:04

O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı?

Sahnelerin ve ekranların iddialı isimlerinden biri olan Seda Sayan, yeni yıla O Ses Türkiye ile giriyor. Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı jürisi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Seda Sayan’ın yarışı şampiyon olarak kapatıp kapatmayacağı merak ile takip edilmeye başlanmışken; ünlü isim çoktan televizyon seyircinin yakın takibine girmiş bulunuyor! İşte Seda Sayan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...