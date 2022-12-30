O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı?
Sahnelerin ve ekranların iddialı isimlerinden biri olan Seda Sayan, yeni yıla O Ses Türkiye ile giriyor. Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı jürisi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Seda Sayan’ın yarışı şampiyon olarak kapatıp kapatmayacağı merak ile takip edilmeye başlanmışken; ünlü isim çoktan televizyon seyircinin yakın takibine girmiş bulunuyor! İşte Seda Sayan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sahnelerin ve ekranların iddialı isimlerinden biri olan Seda Sayan, yeni yıla O Ses Türkiye ile giriyor. Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı jürisi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Seda Sayan’ın yarışı şampiyon olarak kapatıp kapatmayacağı merak ile takip edilmeye başlanmışken; ünlü isim çoktan televizyon seyircinin yakın takibine girmiş bulunuyor! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı jürisi Seda Sayan kimdir, kaç yaşındadır? Seda Sayan memleketi neresi? Seda Sayan evli mi, bekar mı? İşte, detaylar…
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30 Ara 2022 - 11:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.