Kısmetse Olur Aşkın Gücünde Şok Eden İhanet! “Bilek’in Bileğinde Bileklik Var…” İzleyenlerde Yarışmacılar da Bu Kadarını Beklemiyordu! Mideler Ağza Geldi…
Bir dönemin efsanevi evlilik programı Kısmetse Olur, uzunca bir aradan sonra yeniden ekranlara dönerek Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla adayları dünya evine sokmaya uğraşıyor. Şimdiyse şok eden bir ihanetle birlikte hem yarışmacılar hem de izleyiciler şok oldu. Midelerin ağızlara geldiği o sahneleri sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Beş yıllık uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüşüyle ortalığı yangın yerine çeviren Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında yavaş yavaş istenen kaos ve kavga ortamı ekranlara taşındı. Adayların yavaş yavaş birbirleriyle eşleştiği ve ilişki yaşamaya başladığı programda aldatmalarda da yeni boyutlar görülmeye başlandı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında göze çarpan o ayrıntıyı sizler için daha da yakından inceledik. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.