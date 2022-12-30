Kısmetse Olur Aşkın Gücünde Şok Eden İhanet! “Bilek’in Bileğinde Bileklik Var…” İzleyenlerde Yarışmacılar da Bu Kadarını Beklemiyordu! Mideler Ağza Geldi…

Beş yıllık uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüşüyle ortalığı yangın yerine çeviren Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında yavaş yavaş istenen kaos ve kavga ortamı ekranlara taşındı. Adayların yavaş yavaş birbirleriyle eşleştiği ve ilişki yaşamaya başladığı programda aldatmalarda da yeni boyutlar görülmeye başlandı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında göze çarpan o ayrıntıyı sizler için daha da yakından inceledik. Peki, neler oluyor?

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