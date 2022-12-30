O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Kimdir? Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Murat Boz Evli mi, Bekar mı?
Ekranların ve sahnelerin çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Boz, bu seneki O Ses Türkiye Yılbaşı programının da jüri üyeliği koltuğuna oturdu. Yeni yılda seyirci karşısına O Ses Türkiye Yılbaşı programı ile çıkacak olan Murat Boz’ın özel hayatı ise şimdiden televizyon seyircisi tarafından mercek altına alındı! İşte Murat Boz ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların ve sahnelerin çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Boz, bu seneki O Ses Türkiye Yılbaşı programının da jüri üyeliği koltuğuna oturdu. Yeni yılda seyirci karşısına O Ses Türkiye Yılbaşı programı ile çıkacak olan Murat Boz’ın özel hayatı ise şimdiden televizyon seyircisi tarafından mercek altına alındı! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı jürisi Murat Boz kimdir? Murat Boz evli mi, bekar mı? Murat Boz nasıl ünlü oldu, şarkıları neler, hangi filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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30 Ara 2022 - 11:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.