O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Kimdir? Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Murat Boz Evli mi, Bekar mı?

Ekranların ve sahnelerin çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Boz, bu seneki O Ses Türkiye Yılbaşı programının da jüri üyeliği koltuğuna oturdu. Yeni yılda seyirci karşısına O Ses Türkiye Yılbaşı programı ile çıkacak olan Murat Boz’ın özel hayatı ise şimdiden televizyon seyircisi tarafından mercek altına alındı! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı jürisi Murat Boz kimdir? Murat Boz evli mi, bekar mı? Murat Boz nasıl ünlü oldu, şarkıları neler, hangi filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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