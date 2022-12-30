- 30 Ara 2022 - 11:46

Kızılcık Şerbeti Dizisi Final Veriyor! RTÜK Daha Fazla Dayanamadı… Olayların Tam Ortasında Kalan Dizi Finalden Kurtulamadı! “Midem Bulanıyordu Zaten İyi Oldu…”

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde final kararı ortalığı yangın yerine çevirdi. RTÜK daha fazla dayanamayınca dizinin fişi çekildi. Olaylar silsilesinin tam da ortasında kalan dizi ne yazık ki finalden kurtulamadı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altı üstüne geldi. Peki, neler oluyor?

Reytinglerin altını üstüne getiren hem başarılı senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma akşamı Show TV ekranlarında da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Oldukça dikkat çeken senaryosuyla hem onay hem de tepki toplayan dizide son bölümde yaşananlar oldukça can sıkarken şimdi de alınan yeni bir karar herkesi şaşkına çevirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Ara 2022 - 11:46 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Yıldız Tilbe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yıldız Tilbe Hiç Evlendi mi? Yıldız Tilbe’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Yıldız Tilbe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yıldız Tilbe Hiç Evlendi mi? Yıldız Tilbe’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu!
Kısmetse Olur Aşkın Gücünde Şok Eden İhanet! “Bilek’in Bileğinde Bileklik Var…” İzleyenlerde Yarışmacılar da Bu Kadarını Beklemiyordu! Mideler Ağza Geldi… mask
Kısmetse Olur Aşkın Gücünde Şok Eden İhanet! “Bilek’in Bileğinde Bileklik Var…” İzleyenlerde Yarışmacılar da Bu Kadarını Beklemiyordu! Mideler Ağza Geldi…
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Kimdir? Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Murat Boz Evli mi, Bekar mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Kimdir? Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Murat Boz Evli mi, Bekar mı?
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı?
Hazal Filiz Küçükköse Sütyeniyle Kamera Karşısına Geçti! Diller Tutuldu, Gözler Yuvalarından Çıktı… “Sen Çok Başka Bir Mevzusun!” Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor… mask
Hazal Filiz Küçükköse Sütyeniyle Kamera Karşısına Geçti! Diller Tutuldu, Gözler Yuvalarından Çıktı… “Sen Çok Başka Bir Mevzusun!” Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor…
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı?
Süperstar Ajda Pekkan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Kırmızı Kadife Ceketinin Önünü Açtı Piyanonun Başına Geçti… “Ben Öldüm Siz Hala İlk Günkü Gibisiniz…” mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Kırmızı Kadife Ceketinin Önünü Açtı Piyanonun Başına Geçti… “Ben Öldüm Siz Hala İlk Günkü Gibisiniz…”
Hülya Avşar’ı Görenler Aklını Kaçırdı! Yarı Yaşındakilere Taş Çıkarttı… Hem Göğüs Hem Bel Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Bu Ne Hal…” mask
Hülya Avşar’ı Görenler Aklını Kaçırdı! Yarı Yaşındakilere Taş Çıkarttı… Hem Göğüs Hem Bel Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Bu Ne Hal…”
Ozan Doğulu ve Sevgilisi Here Aslan'ın Boyları Herkesi Şaşırttı! Twitter Yıkılıyor; Sosyal Medyada Espiriler Havada Uçuyor! “Ozan Helikopterle İnecek Aşağıya!” mask
Ozan Doğulu ve Sevgilisi Here Aslan'ın Boyları Herkesi Şaşırttı! Twitter Yıkılıyor; Sosyal Medyada Espiriler Havada Uçuyor! “Ozan Helikopterle İnecek Aşağıya!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Yıldız Tilbe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yıldız Tilbe Hiç Evlendi mi? Yıldız Tilbe’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Yıldız Tilbe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yıldız Tilbe Hiç Evlendi mi? Yıldız Tilbe’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu!
Kısmetse Olur Aşkın Gücünde Şok Eden İhanet! “Bilek’in Bileğinde Bileklik Var…” İzleyenlerde Yarışmacılar da Bu Kadarını Beklemiyordu! Mideler Ağza Geldi… mask
Kısmetse Olur Aşkın Gücünde Şok Eden İhanet! “Bilek’in Bileğinde Bileklik Var…” İzleyenlerde Yarışmacılar da Bu Kadarını Beklemiyordu! Mideler Ağza Geldi…
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Kimdir? Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Murat Boz Evli mi, Bekar mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Kimdir? Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Murat Boz Evli mi, Bekar mı?
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı?
Hazal Filiz Küçükköse Sütyeniyle Kamera Karşısına Geçti! Diller Tutuldu, Gözler Yuvalarından Çıktı… “Sen Çok Başka Bir Mevzusun!” Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor… mask
Hazal Filiz Küçükköse Sütyeniyle Kamera Karşısına Geçti! Diller Tutuldu, Gözler Yuvalarından Çıktı… “Sen Çok Başka Bir Mevzusun!” Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor…
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı?
Süperstar Ajda Pekkan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Kırmızı Kadife Ceketinin Önünü Açtı Piyanonun Başına Geçti… “Ben Öldüm Siz Hala İlk Günkü Gibisiniz…” mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Kırmızı Kadife Ceketinin Önünü Açtı Piyanonun Başına Geçti… “Ben Öldüm Siz Hala İlk Günkü Gibisiniz…”
Hülya Avşar’ı Görenler Aklını Kaçırdı! Yarı Yaşındakilere Taş Çıkarttı… Hem Göğüs Hem Bel Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Bu Ne Hal…” mask
Hülya Avşar’ı Görenler Aklını Kaçırdı! Yarı Yaşındakilere Taş Çıkarttı… Hem Göğüs Hem Bel Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Bu Ne Hal…”
Ozan Doğulu ve Sevgilisi Here Aslan'ın Boyları Herkesi Şaşırttı! Twitter Yıkılıyor; Sosyal Medyada Espiriler Havada Uçuyor! “Ozan Helikopterle İnecek Aşağıya!” mask
Ozan Doğulu ve Sevgilisi Here Aslan'ın Boyları Herkesi Şaşırttı! Twitter Yıkılıyor; Sosyal Medyada Espiriler Havada Uçuyor! “Ozan Helikopterle İnecek Aşağıya!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Yıldız Tilbe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yıldız Tilbe Hiç Evlendi mi? Yıldız Tilbe’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Yıldız Tilbe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yıldız Tilbe Hiç Evlendi mi? Yıldız Tilbe’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu!
Kısmetse Olur Aşkın Gücünde Şok Eden İhanet! “Bilek’in Bileğinde Bileklik Var…” İzleyenlerde Yarışmacılar da Bu Kadarını Beklemiyordu! Mideler Ağza Geldi… mask
Kısmetse Olur Aşkın Gücünde Şok Eden İhanet! “Bilek’in Bileğinde Bileklik Var…” İzleyenlerde Yarışmacılar da Bu Kadarını Beklemiyordu! Mideler Ağza Geldi…
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Kimdir? Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Murat Boz Evli mi, Bekar mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Kimdir? Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Murat Boz Evli mi, Bekar mı?
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı?
Hazal Filiz Küçükköse Sütyeniyle Kamera Karşısına Geçti! Diller Tutuldu, Gözler Yuvalarından Çıktı… “Sen Çok Başka Bir Mevzusun!” Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor… mask
Hazal Filiz Küçükköse Sütyeniyle Kamera Karşısına Geçti! Diller Tutuldu, Gözler Yuvalarından Çıktı… “Sen Çok Başka Bir Mevzusun!” Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor…
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL