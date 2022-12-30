Kızılcık Şerbeti Dizisi Final Veriyor! RTÜK Daha Fazla Dayanamadı… Olayların Tam Ortasında Kalan Dizi Finalden Kurtulamadı! “Midem Bulanıyordu Zaten İyi Oldu…”
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde final kararı ortalığı yangın yerine çevirdi. RTÜK daha fazla dayanamayınca dizinin fişi çekildi. Olaylar silsilesinin tam da ortasında kalan dizi ne yazık ki finalden kurtulamadı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altı üstüne geldi. Peki, neler oluyor?
Reytinglerin altını üstüne getiren hem başarılı senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma akşamı Show TV ekranlarında da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Oldukça dikkat çeken senaryosuyla hem onay hem de tepki toplayan dizide son bölümde yaşananlar oldukça can sıkarken şimdi de alınan yeni bir karar herkesi şaşkına çevirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.