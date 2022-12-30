Kızılcık Şerbeti Dizisi Final Veriyor! RTÜK Daha Fazla Dayanamadı… Olayların Tam Ortasında Kalan Dizi Finalden Kurtulamadı! “Midem Bulanıyordu Zaten İyi Oldu…”

Reytinglerin altını üstüne getiren hem başarılı senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma akşamı Show TV ekranlarında da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Oldukça dikkat çeken senaryosuyla hem onay hem de tepki toplayan dizide son bölümde yaşananlar oldukça can sıkarken şimdi de alınan yeni bir karar herkesi şaşkına çevirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

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