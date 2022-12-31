O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Edis Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Şarkıcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim, Nasıl Ünlü Oldu!
TV8 ekranlarından yarın seyirci karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programı, bu sene dolu dolu ekranlara gelmek için hazırlığını yaptı. Birbirinden iddialı isimlerin yarışacağı O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine Edis’in de çıkacağı öğrenildi. Merak ile beklenilen O Ses Türkiye Yılbaşı programı öncesinde dikkatleri üzerine çeken Edis ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarından yarın seyirci karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programı, bu sene dolu dolu ekranlara gelmek için hazırlığını yaptı. Birbirinden iddialı isimlerin yarışacağı O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine Edis’in de çıkacağı öğrenildi. Merak ile beklenilen O Ses Türkiye Yılbaşı programı öncesinde dikkatleri üzerine çeken Edis, şimdiden televizyon seyircisinin sıkı takibine girdi! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Edis kimdir? Edis kaç yaşındadır, nerelidir? Edis nasıl ünlü oldu, şarkıları neler? Edis evli mi, sevgili var mı? İşte, detaylar…
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31 Ara 2022 - 00:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.