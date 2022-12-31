- 31 Ara 2022 - 00:01

O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Edis Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Şarkıcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim, Nasıl Ünlü Oldu!

TV8 ekranlarından yarın seyirci karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programı, bu sene dolu dolu ekranlara gelmek için hazırlığını yaptı. Birbirinden iddialı isimlerin yarışacağı O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine Edis’in de çıkacağı öğrenildi. Merak ile beklenilen O Ses Türkiye Yılbaşı programı öncesinde dikkatleri üzerine çeken Edis ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarından yarın seyirci karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programı, bu sene dolu dolu ekranlara gelmek için hazırlığını yaptı. Birbirinden iddialı isimlerin yarışacağı O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine Edis’in de çıkacağı öğrenildi. Merak ile beklenilen O Ses Türkiye Yılbaşı programı öncesinde dikkatleri üzerine çeken Edis, şimdiden televizyon seyircisinin sıkı takibine girdi! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Edis kimdir? Edis kaç yaşındadır, nerelidir? Edis nasıl ünlü oldu, şarkıları neler? Edis evli mi, sevgili var mı? İşte, detaylar…

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31 Ara 2022 - 00:01 - Magazin

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