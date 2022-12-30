- 30 Ara 2022 - 11:45 G: 30 Ara 2022 - 11:52

O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Edis Kimdir? Edis’in Nasıl Ünlü Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Edis Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

TV8 ekranlarından yarın seyirci karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programı, bu sene dolu dolu ekranlara gelmek için hazırlığını yaptı. Birbirinden iddialı isimlerin yarışacağı O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine Edis’in de çıkacağı öğrenildi. Merak ile beklenilen O Ses Türkiye Yılbaşı programı öncesinde dikkatleri üzerine çeken Edis ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarından yarın seyirci karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programı, bu sene dolu dolu ekranlara gelmek için hazırlığını yaptı. Birbirinden iddialı isimlerin yarışacağı O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine Edis’in de çıkacağı öğrenildi. Merak ile beklenilen O Ses Türkiye Yılbaşı programı öncesinde dikkatleri üzerine çeken Edis, şimdiden televizyon seyircisinin sıkı takibine girdi! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Edis kimdir? Edis kaç yaşındadır, nerelidir? Edis nasıl ünlü oldu, şarkıları neler? Edis evli mi, sevgili var mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Ara 2022 - 11:45 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kızılcık Şerbeti Dizisi Final Veriyor! RTÜK Daha Fazla Dayanamadı… Olayların Tam Ortasında Kalan Dizi Finalden Kurtulamadı! “Midem Bulanıyordu Zaten İyi Oldu…” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisi Final Veriyor! RTÜK Daha Fazla Dayanamadı… Olayların Tam Ortasında Kalan Dizi Finalden Kurtulamadı! “Midem Bulanıyordu Zaten İyi Oldu…”
Kızılcık Şerbeti Dizisi Final Veriyor! RTÜK Daha Fazla Dayanamadı… Olayların Tam Ortasında Kalan Dizi Finalden Kurtulamadı! “Midem Bulanıyordu Zaten İyi Oldu…” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisi Final Veriyor! RTÜK Daha Fazla Dayanamadı… Olayların Tam Ortasında Kalan Dizi Finalden Kurtulamadı! “Midem Bulanıyordu Zaten İyi Oldu…”
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Yıldız Tilbe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yıldız Tilbe Hiç Evlendi mi? Yıldız Tilbe’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Yıldız Tilbe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yıldız Tilbe Hiç Evlendi mi? Yıldız Tilbe’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu!
Kısmetse Olur Aşkın Gücünde Şok Eden İhanet! “Bilek’in Bileğinde Bileklik Var…” İzleyenlerde Yarışmacılar da Bu Kadarını Beklemiyordu! Mideler Ağza Geldi… mask
Kısmetse Olur Aşkın Gücünde Şok Eden İhanet! “Bilek’in Bileğinde Bileklik Var…” İzleyenlerde Yarışmacılar da Bu Kadarını Beklemiyordu! Mideler Ağza Geldi…
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Kimdir? Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Murat Boz Evli mi, Bekar mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Kimdir? Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Murat Boz Evli mi, Bekar mı?
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı?
Hazal Filiz Küçükköse Sütyeniyle Kamera Karşısına Geçti! Diller Tutuldu, Gözler Yuvalarından Çıktı… “Sen Çok Başka Bir Mevzusun!” Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor… mask
Hazal Filiz Küçükköse Sütyeniyle Kamera Karşısına Geçti! Diller Tutuldu, Gözler Yuvalarından Çıktı… “Sen Çok Başka Bir Mevzusun!” Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor…
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı?
Süperstar Ajda Pekkan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Kırmızı Kadife Ceketinin Önünü Açtı Piyanonun Başına Geçti… “Ben Öldüm Siz Hala İlk Günkü Gibisiniz…” mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Kırmızı Kadife Ceketinin Önünü Açtı Piyanonun Başına Geçti… “Ben Öldüm Siz Hala İlk Günkü Gibisiniz…”
Hülya Avşar’ı Görenler Aklını Kaçırdı! Yarı Yaşındakilere Taş Çıkarttı… Hem Göğüs Hem Bel Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Bu Ne Hal…” mask
Hülya Avşar’ı Görenler Aklını Kaçırdı! Yarı Yaşındakilere Taş Çıkarttı… Hem Göğüs Hem Bel Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Bu Ne Hal…”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kızılcık Şerbeti Dizisi Final Veriyor! RTÜK Daha Fazla Dayanamadı… Olayların Tam Ortasında Kalan Dizi Finalden Kurtulamadı! “Midem Bulanıyordu Zaten İyi Oldu…” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisi Final Veriyor! RTÜK Daha Fazla Dayanamadı… Olayların Tam Ortasında Kalan Dizi Finalden Kurtulamadı! “Midem Bulanıyordu Zaten İyi Oldu…”
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Edis Kimdir? Edis’in Nasıl Ünlü Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Edis Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Edis Kimdir? Edis’in Nasıl Ünlü Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Edis Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Yıldız Tilbe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yıldız Tilbe Hiç Evlendi mi? Yıldız Tilbe’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Yıldız Tilbe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yıldız Tilbe Hiç Evlendi mi? Yıldız Tilbe’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu!
Kısmetse Olur Aşkın Gücünde Şok Eden İhanet! “Bilek’in Bileğinde Bileklik Var…” İzleyenlerde Yarışmacılar da Bu Kadarını Beklemiyordu! Mideler Ağza Geldi… mask
Kısmetse Olur Aşkın Gücünde Şok Eden İhanet! “Bilek’in Bileğinde Bileklik Var…” İzleyenlerde Yarışmacılar da Bu Kadarını Beklemiyordu! Mideler Ağza Geldi…
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Kimdir? Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Murat Boz Evli mi, Bekar mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Kimdir? Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Murat Boz Evli mi, Bekar mı?
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL