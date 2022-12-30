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30 Ara 2022 - 11:52

Perihan Savaş’ın Oğlu Savaş Zafer Kimdir? Savaş Zafer Ne İş Yapıyor? Savaş Zafer Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Ekranların usta isimlerinden biri olan Perihan Savaş’ın oğlu olan Savaş Zafer, şimdilerde magazin takipçilerinin radarına giren isimlerden biri oldu. Özel yaşamı ile merak edilen Savaş Zafer’in mesleği ise herkesi şaşırttı. Anne ve babasının izinden gitmeyen Savaş Zafer, kendisine farklı bir yol çizdi. İşte Savaş Zafer ile ilgili merak edilen tüm detaylar...