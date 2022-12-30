Perihan Savaş’ın Oğlu Savaş Zafer Kimdir? Savaş Zafer Ne İş Yapıyor? Savaş Zafer Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Ekranların usta isimlerinden biri olan Perihan Savaş’ın oğlu olan Savaş Zafer, şimdilerde magazin takipçilerinin radarına giren isimlerden biri oldu. Özel yaşamı ile merak edilen Savaş Zafer’in mesleği ise herkesi şaşırttı. Anne ve babasının izinden gitmeyen Savaş Zafer, kendisine farklı bir yol çizdi. İşte Savaş Zafer ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların usta isimlerinden biri olan Perihan Savaş’ın oğlu olan Savaş Zafer, şimdilerde magazin takipçilerinin radarına giren isimlerden biri oldu. Özel yaşamı ile merak edilen Savaş Zafer’in mesleği ise herkesi şaşırttı. Anne ve babasının izinden gitmeyen Savaş Zafer, kendisine farklı bir yol çizdi. Peki, Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer kimdir? Savaş Zafer ne iş yapıyor? Savaş Zafer kaç yaşındadır, nerelidir? İşte, detaylar…
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30 Ara 2022 - 11:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.