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31 Ara 2022 - 00:00

Kerem Bürsin'i Üzen Haber! Kalp Krizi mi Geçirdi? Kerem Bürsin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Kerem Bürsin Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranların ilgi gören isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’in sağlık durumuna dair birtakım sorunlar yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından gözler Kerem Bürsin’e çevrilmişti ki, ünlü oyuncunun iddia edildiği gibi kalp krizi geçirip geçirmediği ortaya çıktı! İşte Kerem Bürsin ile ilgili son detaylar...