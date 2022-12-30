Aleyna Tilki Dekolte Vermelere Doyamadı! Ne İç Çamaşırı Giydi Ne Düzgün Bir Şey! “Burası Ev Değil Sahne, Terbiyesiz…” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Genç sanatçı Aleyna Tilki, yine dekolte vermelere doyamadı. Ne iç çamaşırı ne de düzgün bir şey giydi. Sahne aldığı konserde giydiği kıyafetleriyle ortalığı karıştıran Tilki, kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde de linç üzerine linç yedi. İşte öfke kusulan o paylaşım!
Küçük yaşına rağmen müzik piyasasına yön veren isimlerden birisi olan Aleyna Tilki, hem ortaya koyduğu işlerle hem de özel hayatıyla en çok konuşulan isimlerden birisi olurken aynı zamanda da giydiği kıyafetlerle magazin ve sosyal medya gündeminden düşmek bilmiyor. Akılları yerinden oynatan yeni bir pozu da takipçilerinin beğenisine sunan Aleyna Tilki, şimdi de yaptığı son paylaşımla ortalığı deyim yerindeyse inim inim inletti. Herkesin aklını başından alan o paylaşımın ardından yapılan yorumlar da en az fotoğraf kadar dikkat çekiciydi. Yapılan paylaşımları ve paylaşıma gelen yorumları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.