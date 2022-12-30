Aleyna Tilki Dekolte Vermelere Doyamadı! Ne İç Çamaşırı Giydi Ne Düzgün Bir Şey! “Burası Ev Değil Sahne, Terbiyesiz…” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

Küçük yaşına rağmen müzik piyasasına yön veren isimlerden birisi olan Aleyna Tilki, hem ortaya koyduğu işlerle hem de özel hayatıyla en çok konuşulan isimlerden birisi olurken aynı zamanda da giydiği kıyafetlerle magazin ve sosyal medya gündeminden düşmek bilmiyor. Akılları yerinden oynatan yeni bir pozu da takipçilerinin beğenisine sunan Aleyna Tilki, şimdi de yaptığı son paylaşımla ortalığı deyim yerindeyse inim inim inletti. Herkesin aklını başından alan o paylaşımın ardından yapılan yorumlar da en az fotoğraf kadar dikkat çekiciydi. Yapılan paylaşımları ve paylaşıma gelen yorumları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!

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