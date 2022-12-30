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30 Ara 2022 - 12:33

Yeni Yıl Trendleri Açıklandı! Mankenler, Oyuncular Detayları Öğrenmek İçin Sıraya Girdi… Bu Kombinleri Yapmak Hem Canınızdan Hem Cebinizden Götürecek! “Bu Neymiş Ya!”

2023 yılına girmemize sayılı saatler kala yeni yıl kıyafet trendleri de dünyaca ünlü markalarca açıklandı. Mankenler ve oyuncular detayları öğrenmek için teker teker sıraya girdi. Bu kombinleri yapmak hem cebinizden hem de canınızdan götürecek. Peki, neler oluyor? İşte yeni açıklanan trendler!