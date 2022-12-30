Hasan Can Kaya İle Hadise Sevgili Mi? Hasan Can Kaya Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Hadise İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile olan evliliğini tek celsede noktalayan ünlü pop şarkıcısı Hadise’nin adı şimdilerde ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile anılmaya başlandı. Bir süredir birlikte olduğu iddia edilen ikiliden ilk resmi açıklama geçtiğimiz gün geldi. İşte taze aşk haberinin detayları...
Geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile olan evliliğini tek celsede noktalayan ünlü pop şarkıcısı Hadise’nin adı şimdilerde ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile anılmaya başlandı. Bir süredir birlikte olduğu iddia edilen ikiliden ilk resmi açıklama geçtiğimiz gün geldi. Bu haberlerin üzerine ise ikili arasındaki yaş farkı merak edilmeye başlandı. Peki, Hasan Can Kaya ve Hadise aşk mı yaşıyor? Hasan Can Kaya ile Hadise arasında kaç yaş fark var? Hasan Can Kaya ile Hadise birlikte mi? İşte, detaylar…
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30 Ara 2022 - 23:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.