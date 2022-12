Hasan Can Kaya İle Hadise Sevgili Mi? Hasan Can Kaya Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Hadise İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!

Geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile olan evliliğini tek celsede noktalayan ünlü pop şarkıcısı Hadise’nin adı şimdilerde ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile anılmaya başlandı. Bir süredir birlikte olduğu iddia edilen ikiliden ilk resmi açıklama geçtiğimiz gün geldi. Bu haberlerin üzerine ise ikili arasındaki yaş farkı merak edilmeye başlandı. Peki, Hasan Can Kaya ve Hadise aşk mı yaşıyor? Hasan Can Kaya ile Hadise arasında kaç yaş fark var? Hasan Can Kaya ile Hadise birlikte mi? İşte, detaylar…

