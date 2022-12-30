Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Ozan Doğulu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Bir süredir aşk yaşayan ünlü aranjör ve DJ Ozan Doğulu ile şarkıcı Here Aslan’ın geçtiğimiz gün katıldığı davette verdiği pozlar sosyal medyanın resmen gündemine oturdu. O pozlardan sonra magazin takipçilerinin gündeminde olan Hera Aslan ile Ozan Doğulu arasındaki yaş farkı merak edilmeye başlandı. İşte Hera Aslan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir aşk yaşayan ünlü aranjör ve DJ Ozan Doğulu ile şarkıcı Here Aslan’ın geçtiğimiz gün katıldığı davette verdiği pozlar sosyal medyanın resmen gündemine oturdu. O pozlardan sonra magazin takipçilerinin gündeminde olan Hera Aslan ile Ozan Doğulu arasındaki yaş farkı merak edilmeye başlandı. Öte yandan Hera Aslan ile Ozan Doğulu çiftinin arasındaki yaş farkının şaşırtacak cinsten olduğu ortaya çıktı! Peki, Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera Aslan kimdir? Hera Aslan ve Ozan Doğulu arasında kaç yaş fark var? Hera Aslan ile Ozan Doğulu ne zamandır birlikte? İşte, detaylar…
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30 Ara 2022 - 23:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.