- 31 Ara 2022 - 10:01 G: 31 Ara 2022 - 10:22

Taçsız Prenses’in Şirin’i Feride Çetin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Feride Çetin Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranların yeni dizisi Taçsız Prenses için geri sayım başladı. Alışılmışın dışında bir hikaye ile ekranlara geleceği için merak uyandıran Taçsız Prenses’in başrollerinden biri ise Feride Çetin’e gitti. Feride Çetin’in Taçsız Prenses dizisinde Şirin karakterini canlandıracağı öğrenildi! İşte Feride Çetin ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların yeni dizisi Taçsız Prenses için geri sayım başladı. Alışılmışın dışında bir hikaye ile ekranlara geleceği için merak uyandıran Taçsız Prenses’in başrollerinden biri ise Feride Çetin’e gitti. Feride Çetin’in Taçsız Prenses dizisinde Şirin karakterini canlandıracağı öğrenildi! Peki, Taçsız Prenses’in Şirin’i Feride Çetin kimdir? Feride Çetin kaç yaşındadır, nerelidir? Feride Çetin evli mi bekar mı? Feride Çetin nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

31 Ara 2022 - 10:01 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!” mask
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!”
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki…
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta! mask
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta!
Perihan Savaş’ın Oğlu Savaş Zafer Kimdir? Savaş Zafer Ne İş Yapıyor? Savaş Zafer Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Perihan Savaş’ın Oğlu Savaş Zafer Kimdir? Savaş Zafer Ne İş Yapıyor? Savaş Zafer Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Armağan Çağlayan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Başına Gelenler Ağızları Açık Bırakmıştı; O İki İsim Adını Bile Anmamış…. mask
Armağan Çağlayan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Başına Gelenler Ağızları Açık Bırakmıştı; O İki İsim Adını Bile Anmamış….
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Seda Sayan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Seda Sayan Memleketi Neresi? Seda Sayan Evli mi, Bekar mı?
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Murat Boz Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim, Nasıl Ünlü Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Murat Boz Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Murat Boz Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim, Nasıl Ünlü Oldu!
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Yıldız Tilbe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yıldız Tilbe Hiç Evlendi mi? Yıldız Tilbe’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Yıldız Tilbe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yıldız Tilbe Hiç Evlendi mi? Yıldız Tilbe’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu!
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı?
İbrahim Tatlıses'in Yılbaşı Kadrosu Belli Oldu! İbo Show’un Konuklarını Gören, Duyan Ters Takla Atıyor! Kırmızı Halı Geçidi Gibi… mask
İbrahim Tatlıses'in Yılbaşı Kadrosu Belli Oldu! İbo Show’un Konuklarını Gören, Duyan Ters Takla Atıyor! Kırmızı Halı Geçidi Gibi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!” mask
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!”
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta! mask
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki…
EYT’lilerin ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ne zaman Meclis’ten geçecek? 2023’e Girmeden Milyonlarca Kişi Halaya Girdi! Tüm Detaylar Açıklandı! mask
EYT’lilerin ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ne zaman Meclis’ten geçecek? 2023’e Girmeden Milyonlarca Kişi Halaya Girdi! Tüm Detaylar Açıklandı!
Benzine Bugün 84 Kuruş Zam Geliyor! 31 Aralık Aralık 2022 LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Araç Sahipleri… mask
Benzine Bugün 84 Kuruş Zam Geliyor! 31 Aralık Aralık 2022 LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Araç Sahipleri…
Armağan Çağlayan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Başına Gelenler Ağızları Açık Bırakmıştı; O İki İsim Adını Bile Anmamış…. mask
Armağan Çağlayan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Başına Gelenler Ağızları Açık Bırakmıştı; O İki İsim Adını Bile Anmamış….

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL