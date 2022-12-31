Taçsız Prenses’in Şirin’i Feride Çetin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Feride Çetin Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranların yeni dizisi Taçsız Prenses için geri sayım başladı. Alışılmışın dışında bir hikaye ile ekranlara geleceği için merak uyandıran Taçsız Prenses’in başrollerinden biri ise Feride Çetin’e gitti. Feride Çetin’in Taçsız Prenses dizisinde Şirin karakterini canlandıracağı öğrenildi! Peki, Taçsız Prenses’in Şirin’i Feride Çetin kimdir? Feride Çetin kaç yaşındadır, nerelidir? Feride Çetin evli mi bekar mı? Feride Çetin nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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