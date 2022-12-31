Taçsız Prenses’in Şirin’i Feride Çetin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Feride Çetin Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
Ekranların yeni dizisi Taçsız Prenses için geri sayım başladı. Alışılmışın dışında bir hikaye ile ekranlara geleceği için merak uyandıran Taçsız Prenses’in başrollerinden biri ise Feride Çetin’e gitti. Feride Çetin’in Taçsız Prenses dizisinde Şirin karakterini canlandıracağı öğrenildi! İşte Feride Çetin ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların yeni dizisi Taçsız Prenses için geri sayım başladı. Alışılmışın dışında bir hikaye ile ekranlara geleceği için merak uyandıran Taçsız Prenses’in başrollerinden biri ise Feride Çetin’e gitti. Feride Çetin’in Taçsız Prenses dizisinde Şirin karakterini canlandıracağı öğrenildi! Peki, Taçsız Prenses’in Şirin’i Feride Çetin kimdir? Feride Çetin kaç yaşındadır, nerelidir? Feride Çetin evli mi bekar mı? Feride Çetin nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
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31 Ara 2022 - 10:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.