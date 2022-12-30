Taçsız Prenses Dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Elif Kurtaran Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranlara yeni dizilerin merhaba demeye devam edeceği yeni yıl öncesinde son zamanların en çok dikkat çeken yapımlarından biri olan Taçsız Prenses için de hazırlıklar başladı. Televizyon seyircisini meraklandıran bir kadro ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Taçsız Prenses’in çocuk başrolü ise Elif Kurtaran’a gitti. Elif Kurtaran’ın dizide Masal karakterine hayat vereceği öğrenildi. Peki, Taçsız Prenses dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran kimdir? Elif Kurtaran kaç yaşında, aslen nereli? Elif Kurtaran nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Elif Kurtaran’ın dizileri…

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