Taçsız Prenses Dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Elif Kurtaran Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Ekranlara yeni dizilerin merhaba demeye devam edeceği yeni yıl öncesinde son zamanların en çok dikkat çeken yapımlarından biri olan Taçsız Prenses için de hazırlıklar başladı. Televizyon seyircisini meraklandıran bir kadro ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Taçsız Prenses’in çocuk başrolü ise Elif Kurtaran’a gitti. İşte Elif Kurtaran ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranlara yeni dizilerin merhaba demeye devam edeceği yeni yıl öncesinde son zamanların en çok dikkat çeken yapımlarından biri olan Taçsız Prenses için de hazırlıklar başladı. Televizyon seyircisini meraklandıran bir kadro ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Taçsız Prenses’in çocuk başrolü ise Elif Kurtaran’a gitti. Elif Kurtaran’ın dizide Masal karakterine hayat vereceği öğrenildi. Peki, Taçsız Prenses dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran kimdir? Elif Kurtaran kaç yaşında, aslen nereli? Elif Kurtaran nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Elif Kurtaran’ın dizileri…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
30 Ara 2022 - 23:53 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.