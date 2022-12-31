Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı? Merve Boluğur ile Mert Aydın yeniden mi birlikte? Yaşananlar Şok Etti... Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Hiç kuşkusuz 2022 yılının en çok konuşulan çifti olan oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur ile müzisyen ve DJ Mert Aydın, boşandıktan sonra ayrılamaz oldu. Geçtiğimiz gün objektiflere bir kez daha birlikte takılan Merve Boluğur ile Mert Aydın çifti, kameraları görünce sinirlerine hakim olamadı. İşte Merve Boluğur'dan son detaylar...
Hiç kuşkusuz 2022 yılının en çok konuşulan çifti olan oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur ile müzisyen ve DJ Mert Aydın, boşandıktan sonra ayrılamaz oldu. Geçtiğimiz gün objektiflere bir kez daha birlikte takılan Merve Boluğur ile Mert Aydın çifti, kameraları görünce sinirlerine hakim olamadı. Özellikle Merve Boluğur’un söyledikleri, magazin gündemine oturdu. Peki, Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı? Merve Boluğur ile Mert Aydın yeniden mi birlikte? Merve Boluğur ile Mert Aydın arasında neler oluyor? İşte, detaylar…
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31 Ara 2022 - 00:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.