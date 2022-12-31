Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı? Merve Boluğur ile Mert Aydın yeniden mi birlikte? Yaşananlar Şok Etti... Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Hiç kuşkusuz 2022 yılının en çok konuşulan çifti olan oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur ile müzisyen ve DJ Mert Aydın, boşandıktan sonra ayrılamaz oldu. Geçtiğimiz gün objektiflere bir kez daha birlikte takılan Merve Boluğur ile Mert Aydın çifti, kameraları görünce sinirlerine hakim olamadı. Özellikle Merve Boluğur’un söyledikleri, magazin gündemine oturdu. Peki, Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı? Merve Boluğur ile Mert Aydın yeniden mi birlikte? Merve Boluğur ile Mert Aydın arasında neler oluyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...