Alkol ve Tütüne Zam Kesinleşti! Bundan Sonra Hem Eller Hem Cepler Yanacak! Son Dakika Bilgisi Resmen Geldi…
Yeni yıl öncesinde sigara gibi tütün ürünü kullananlar ile alkollü içecek tüketenlerin gözü kulağı Ankara’dan gelecek olan habere döndü. Yeni yılda tütün ve alkole zam gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar için ilk hamle beklenmedik bir şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi! İşte Alkol ve tütüne gelecek zammın detayları...
Yeni yıl öncesinde sigara gibi tütün ürünü kullananlar ile alkollü içecek tüketenlerin gözü kulağı Ankara’dan gelecek olan habere döndü. Yeni yılda tütün ve alkole zam gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar için ilk hamle beklenmedik bir şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi! Peki, sigara ve alkole zam gelecek mi 2023? Sigara ve alkole ne zaman zam gelecek? Güncel sigara ve alkol fiyatları ne kadar, kaç TL 2023? İşte, detaylar...
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31 Ara 2022 - 10:01 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.