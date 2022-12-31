Alkol ve Tütüne Zam Kesinleşti! Bundan Sonra Hem Eller Hem Cepler Yanacak! Son Dakika Bilgisi Resmen Geldi…

Yeni yıl öncesinde sigara gibi tütün ürünü kullananlar ile alkollü içecek tüketenlerin gözü kulağı Ankara’dan gelecek olan habere döndü. Yeni yılda tütün ve alkole zam gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar için ilk hamle beklenmedik bir şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi! Peki, sigara ve alkole zam gelecek mi 2023? Sigara ve alkole ne zaman zam gelecek? Güncel sigara ve alkol fiyatları ne kadar, kaç TL 2023? İşte, detaylar...

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