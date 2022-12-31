EYT’lilerin ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ne zaman Meclis’ten geçecek? 2023’e Girmeden Milyonlarca Kişi Halaya Girdi! Tüm Detaylar Açıklandı!
Bu senenin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kamuoyundaki adı ile EYT düzenlemesinde mutlu sona sadece bir adım kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan onayı alan EYT düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmak üzere yola çıktı. İşte EYT ile ilgili merak edilen son gelişmeler...
Bu senenin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kamuoyundaki adı ile EYT düzenlemesinde mutlu sona sadece bir adım kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan onayı alan EYT düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmak üzere yola çıktı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’lilerin ilk maaş tarihine ilişkin açıklama yaptı. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman TBMM’ye gelecek? EYT’lilerin ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ne zaman Meclis’ten geçecek? İşte, detaylar…
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31 Ara 2022 - 10:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.