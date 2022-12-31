- 31 Ara 2022 - 10:02 G: 31 Ara 2022 - 10:23

EYT’lilerin ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ne zaman Meclis’ten geçecek? 2023’e Girmeden Milyonlarca Kişi Halaya Girdi! Tüm Detaylar Açıklandı!

Bu senenin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kamuoyundaki adı ile EYT düzenlemesinde mutlu sona sadece bir adım kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan onayı alan EYT düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmak üzere yola çıktı. İşte EYT ile ilgili merak edilen son gelişmeler...

Bu senenin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kamuoyundaki adı ile EYT düzenlemesinde mutlu sona sadece bir adım kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan onayı alan EYT düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmak üzere yola çıktı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’lilerin ilk maaş tarihine ilişkin açıklama yaptı. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman TBMM’ye gelecek? EYT’lilerin ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ne zaman Meclis’ten geçecek? İşte, detaylar…

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31 Ara 2022 - 10:02 - Gündem

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