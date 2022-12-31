Armağan Çağlayan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Başına Gelenler Ağızları Açık Bırakmıştı; O İki İsim Adını Bile Anmamış….

Sunucu ve televizyon yapımcısı olarak tanınmış olan Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıklamış ve tedavi sürecine başlamıştı. Tedavi sürecinde doktorun tavsiyesi ile işlerini hafifleten Armağan Çağlayan, YouTube yayıncılığına son vermişti. Şimdilerde sağlık durumu ile merak edilen Armağan Çağlayan’dan ünlü iki isim için sitem dolu sözler geldi! Peki, Armağan Çağlayan ne dedi? Armağan Çağlayan hangi iki ünlü isme kırgın? Armağan Çağlayan neden sitem etti? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...