Armağan Çağlayan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Başına Gelenler Ağızları Açık Bırakmıştı; O İki İsim Adını Bile Anmamış….
Sunucu ve televizyon yapımcısı olarak tanınmış olan Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıklamış ve tedavi sürecine başlamıştı. Tedavi sürecinde doktorun tavsiyesi ile işlerini hafifleten Armağan Çağlayan, YouTube yayıncılığına son vermişti. Şimdilerde sağlık durumu ile merak edilen Armağan Çağlayan ile ilgili son detaylar haberimizde...
Sunucu ve televizyon yapımcısı olarak tanınmış olan Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıklamış ve tedavi sürecine başlamıştı. Tedavi sürecinde doktorun tavsiyesi ile işlerini hafifleten Armağan Çağlayan, YouTube yayıncılığına son vermişti. Şimdilerde sağlık durumu ile merak edilen Armağan Çağlayan’dan ünlü iki isim için sitem dolu sözler geldi! Peki, Armağan Çağlayan ne dedi? Armağan Çağlayan hangi iki ünlü isme kırgın? Armağan Çağlayan neden sitem etti? İşte, detaylar…
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31 Ara 2022 - 10:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.