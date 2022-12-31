İbrahim Tatlıses'in Yılbaşı Kadrosu Belli Oldu! İbo Show’un Konuklarını Gören, Duyan Ters Takla Atıyor! Kırmızı Halı Geçidi Gibi…

Yeni yıl yaklaşırken, ekranların yılbaşı programları da belli olmaya başladı. Show TV ekranları Güldür Güldür Show isimli eğlence programının özel bölümünü seyircisi ile buluşturacakken; TV8 ekranları ise O Ses Türkiye Yılbaşı için düğmeye bastı. Yarışa dahil olan Star TV ise İbo Show Yılbaşı Özel programının fragmanını yayınladı! Peki, İbo Show Yılbaşı Özel programı saat kaçta, nerede? İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları kimler? İbo Show Yılbaşı Özel ne zaman? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...