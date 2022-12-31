Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki…
Ekranların sevilen oyuncuları olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, hiç kuşkusuz bu yılın örnek çiftleri arasındaki yerini aldı. Dedikodudan uzak bir şekilde evliliklerini sürdüren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, ailelerini büyütecekleri yeni yıl öncesinde heyecanlı bir bekleyiş yaşamaya başladı. İşte ikili ile ilgili son detaylar...
Ekranların sevilen oyuncuları olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, hiç kuşkusuz bu yılın örnek çiftleri arasındaki yerini aldı. Dedikodudan uzak bir şekilde evliliklerini sürdüren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, ailelerini büyütecekleri yeni yıl öncesinde heyecanlı bir bekleyiş yaşamaya başladı. İkinci ez oğulları olacak olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin adı belli oldu. Peki, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin ikinci oğullarının adı ne? Fahriye Evcen ne zaman doğum yapacak? İşte, detaylar…
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31 Ara 2022 - 10:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.