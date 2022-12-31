Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki…

Ekranların sevilen oyuncuları olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, hiç kuşkusuz bu yılın örnek çiftleri arasındaki yerini aldı. Dedikodudan uzak bir şekilde evliliklerini sürdüren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, ailelerini büyütecekleri yeni yıl öncesinde heyecanlı bir bekleyiş yaşamaya başladı. İkinci ez oğulları olacak olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin adı belli oldu. Peki, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin ikinci oğullarının adı ne? Fahriye Evcen ne zaman doğum yapacak? İşte, detaylar…

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