Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta!
Adana’da çekilen Şahmaran isimli Netflix dizisinde seyirci karşısına birlikte geçecek olan ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz hakkındaki dedikodular, sıkça konuşulmaya başlandı. İkili arasında başlayan aşk iddiaları her yeri sarmışken; magazinin ünlü isimlerinden biri Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in ilişkisine dair çok önemli bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
Adana’da çekilen Şahmaran isimli Netflix dizisinde seyirci karşısına birlikte geçecek olan ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz hakkındaki dedikodular, sıkça konuşulmaya başlandı. İkili arasında başlayan aşk iddiaları her yeri sarmışken; magazinin ünlü isimlerinden biri Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in ilişkisine dair çok önemli bir açıklama yaptı! Peki, Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz birlikte mi? Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşk mı yaşıyor? İşte, detaylar…
31 Ara 2022 - 10:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.