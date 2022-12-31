Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta!

Adana’da çekilen Şahmaran isimli Netflix dizisinde seyirci karşısına birlikte geçecek olan ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz hakkındaki dedikodular, sıkça konuşulmaya başlandı. İkili arasında başlayan aşk iddiaları her yeri sarmışken; magazinin ünlü isimlerinden biri Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in ilişkisine dair çok önemli bir açıklama yaptı! Peki, Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz birlikte mi? Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşk mı yaşıyor? İşte, detaylar…