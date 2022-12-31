- 31 Ara 2022 - 10:02 G: 31 Ara 2022 - 10:23

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta!

Adana’da çekilen Şahmaran isimli Netflix dizisinde seyirci karşısına birlikte geçecek olan ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz hakkındaki dedikodular, sıkça konuşulmaya başlandı. İkili arasında başlayan aşk iddiaları her yeri sarmışken; magazinin ünlü isimlerinden biri Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in ilişkisine dair çok önemli bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Adana’da çekilen Şahmaran isimli Netflix dizisinde seyirci karşısına birlikte geçecek olan ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz hakkındaki dedikodular, sıkça konuşulmaya başlandı. İkili arasında başlayan aşk iddiaları her yeri sarmışken; magazinin ünlü isimlerinden biri Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in ilişkisine dair çok önemli bir açıklama yaptı! Peki, Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz birlikte mi? Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşk mı yaşıyor? İşte, detaylar…

31 Ara 2022 - 10:02 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!” mask
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!”
Murat Soner Bakın Aslen Nereliymiş! Duyanlar Şok Oldu! Murat Soner Kimdir, Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Hangi Üniversite, Hangi Dizi? mask
Murat Soner Bakın Aslen Nereliymiş! Duyanlar Şok Oldu! Murat Soner Kimdir, Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Hangi Üniversite, Hangi Dizi?
Taçsız Prenses Dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Elif Kurtaran Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Taçsız Prenses Dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Elif Kurtaran Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Ozan Doğulu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Ozan Doğulu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Hasan Can Kaya İle Hadise Sevgili Mi? Hasan Can Kaya Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Hadise İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Hasan Can Kaya İle Hadise Sevgili Mi? Hasan Can Kaya Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Hadise İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki…
Taçsız Prenses’in Şirin’i Feride Çetin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Feride Çetin Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Taçsız Prenses’in Şirin’i Feride Çetin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Feride Çetin Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
Armağan Çağlayan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Başına Gelenler Ağızları Açık Bırakmıştı; O İki İsim Adını Bile Anmamış…. mask
Armağan Çağlayan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Başına Gelenler Ağızları Açık Bırakmıştı; O İki İsim Adını Bile Anmamış….
Perihan Savaş’ın Oğlu Savaş Zafer Kimdir? Savaş Zafer Ne İş Yapıyor? Savaş Zafer Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Perihan Savaş’ın Oğlu Savaş Zafer Kimdir? Savaş Zafer Ne İş Yapıyor? Savaş Zafer Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı? mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürisi Ebru Gündeş Kimdir? Ebru Gündeş’in Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Ebru Gündeş Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş Evli Mi, Bekar Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!” mask
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!”
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta! mask
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki…
EYT’lilerin ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ne zaman Meclis’ten geçecek? 2023’e Girmeden Milyonlarca Kişi Halaya Girdi! Tüm Detaylar Açıklandı! mask
EYT’lilerin ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ne zaman Meclis’ten geçecek? 2023’e Girmeden Milyonlarca Kişi Halaya Girdi! Tüm Detaylar Açıklandı!
Benzine Bugün 84 Kuruş Zam Geliyor! 31 Aralık Aralık 2022 LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Araç Sahipleri… mask
Benzine Bugün 84 Kuruş Zam Geliyor! 31 Aralık Aralık 2022 LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Araç Sahipleri…
Armağan Çağlayan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Başına Gelenler Ağızları Açık Bırakmıştı; O İki İsim Adını Bile Anmamış…. mask
Armağan Çağlayan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Başına Gelenler Ağızları Açık Bırakmıştı; O İki İsim Adını Bile Anmamış….

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL