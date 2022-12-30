Kısmetse Olur’un Aybüke’si Yargı Dağıttı Hayranlarından Destek Gecikmedi! Konu Tolga Olunca Kılıçlar Kınından Çekildi... Neler Oldu Neler… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

RTÜK’ün yayından kaldırdığı Kısmetse Olur yarışması; Youtube ekranlarında 5 yıl sonra yeniden ekranlara gelmeye başlamıştı. Başarılı yapım bu kez adını, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak değiştiren yarışma, 12 Aralık itibariyle yayınlanmaya başlanmıştı. Aşkların ve savaşların başladığı Kısmetse Olur’da Tolga’yla ilişki yaşayan Aybüke’den gelen bir tweet ortalığı karıştırdı. Peki, ne oluyor?

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