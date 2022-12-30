Kısmetse Olur’un Aybüke’si Yargı Dağıttı Hayranlarından Destek Gecikmedi! Konu Tolga Olunca Kılıçlar Kınından Çekildi... Neler Oldu Neler… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur’da yarışmacı olarak bulunan Aybüke kılıcı kınından çıkardı. Konu Tolga olunca ortalık birbirine girdi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemi birbirine girdi. Herkes bunu konuşmaya başladı. İşte detaylar!
RTÜK’ün yayından kaldırdığı Kısmetse Olur yarışması; Youtube ekranlarında 5 yıl sonra yeniden ekranlara gelmeye başlamıştı. Başarılı yapım bu kez adını, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak değiştiren yarışma, 12 Aralık itibariyle yayınlanmaya başlanmıştı. Aşkların ve savaşların başladığı Kısmetse Olur’da Tolga’yla ilişki yaşayan Aybüke’den gelen bir tweet ortalığı karıştırdı. Peki, ne oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.