Ankara'da Yılbaşı Gecesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu! Bugün Hangi Yollar Kapalı? Valilik Duyurdu; 31 Aralık Ankara Kapalı Yollar Listesi...

Ankara Valiliği Ankara'da, Yeni yılda kamu kurum ve kuruluşları, stratejik ve ekonomik öneme sahip hassas bölgeler, otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park/bahçeler, eğlence merkezleri ve oteller gibi yerlerde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla alınan gerekli emniyet tedbirleri hakkında önemli duyuru yaptı.

Yapılan açıklamada vatandaşların 31 Aralık gecesi yoğun olarak kutlamalara katılabileceği bölgelerde gerekli emniyet tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Ankara'da Yılbaşı Gecesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu!

31 Aralık saat 19.00 itibarıyla, Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının, Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının, ve ihtiyaç olması halinde Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ile sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağını belirtmektedir.

GMK Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ve Kızılay Kavşağı...

31 Aralık gecesi için alınan emniyet tedbirleri kapsamında, GMK Bulvarı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının, 54. Cadde ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının, ve Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının ihtiyaç olması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını belirtmektedir.

Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi...

31 Aralık gecesi için alınan emniyet tedbirleri kapsamında, ihtiyaç olması halinde Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının, Filistin Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının, Kumrular Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının etkinliklerin bitimine kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağını belirtmektedir.

Ankara Valiliği duyuruda vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etmeleri konusunda özen göstermeleri istenmiştir.