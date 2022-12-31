Altın, Euro ve Dolar Cephesinde Yeni Kriz! Yatırım Yapanların Başı Çok Fena Ağrıyacak; 2023 Yılına Girmeden Hemen Önce…
Altın, Euro ve Dolar cephesinde yaşanan kriz, herkesi şok etmeyi başardı. Dolar kurundaki ani düşüşün ardından Euro’da yaşanan yükseliş; yatırımcısının başına bela oldu. 2023 yılına girilmeden yaşanan bu yükseliş, dikkatleri üzerine çekti. Hem ekonomi takip edenler hem de yatırım yapanlar tarafından araştırılan fiyatlar; ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
2023 yılına girilmeden hemen önce altının 1.200 seviyesine çıkacağına dair uzmanlardan açıklamalar gelmişti ama beklenen olmamıştı. Altında belli bir oranda yükseliş yaşanmıştı ama 1.200 seviyesine kadar çıkmamıştı. 31 Aralık altın fiyatları ve dolar – Euro araştırması yapanlar ise karşılarına çıkan rakamlardan sonra yerle bir oldu! Milyonları şok eden bu durum; altın alıcısının kafasını karıştırdı. İşte 31 Aralık altın fiyatları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.