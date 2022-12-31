Altın, Euro ve Dolar Cephesinde Yeni Kriz! Yatırım Yapanların Başı Çok Fena Ağrıyacak; 2023 Yılına Girmeden Hemen Önce…

2023 yılına girilmeden hemen önce altının 1.200 seviyesine çıkacağına dair uzmanlardan açıklamalar gelmişti ama beklenen olmamıştı. Altında belli bir oranda yükseliş yaşanmıştı ama 1.200 seviyesine kadar çıkmamıştı. 31 Aralık altın fiyatları ve dolar – Euro araştırması yapanlar ise karşılarına çıkan rakamlardan sonra yerle bir oldu! Milyonları şok eden bu durum; altın alıcısının kafasını karıştırdı. İşte 31 Aralık altın fiyatları…

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