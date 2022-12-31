Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!”

Youtube ekranlarında fırtınalar estirmeye başlayan Kısmetse Olur’da yaşananlar seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Aşkların, kavgaların ve entrikaların oluk oluk yaşandığı Kısmetse Olur’da seyircileri şok edecek bir gelişme yaşandı! Tolga ve Aybüke’nin olaylı ayrılığının ardından Aybüke Çangal’ın yepyeni bir imaj yaratması gözlerden kaçmadı. Peki, neler oluyor?

Kısmetse Olur yarışmasının son bölümlerinde; Tolga ve Aybüke’nin arası açılmıştı. Sık sık kavga ettiklerini ifade eden Tolga’nın ardından; Aybüke Kırmızı Oda’ya çıkmıştı. Ekip, Aybüke’nin karşısına Sedat’ı yollayınca Tolga sinir krizleri geçirmişti. Aybüke’nin kendisi yerine Sedat’ı çağırdığını düşünen Tolga, Öykü Serter’den gerçekleri duymuştu ama Kırmızı Oda’da yaşanan konuşmalar bu kez Tolga’nın çıldırmasına neden olmuştu. Yersiz bir biçimde Sedat’a “Bana aşık mısın?” diye soran Aybüke, Tolga’ya arasının açılmasına neden olmuştu. Ayrılık kararı alan ikiliden Aybüke Çangal öyle bir imaj değişimi yaşadı ki, görenler Hande Erçel’e çok benzediğine dair yorumlarda bulundu!

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