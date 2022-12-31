- 31 Ara 2022 - 10:18 G: 31 Ara 2022 - 10:19

Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!”

Tam 5 yıl aradan sonra yeniden ekranlarda fırtınalar estirmeye başlayan Kısmetse Olur’un yeni sezon yarışmacılarından olan Aybüke Çangal’ın imaj değişimi şok etti. Sarı saçlarını siyaha boyatan Çangal, sadece bununla kalmadı ve esmer bomba oldu. Ayrılık acısını saçlarından çıkaran Aybüke Çangal’a takipçileri ise “Hande Erçel’in muadili” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Youtube ekranlarında fırtınalar estirmeye başlayan Kısmetse Olur’da yaşananlar seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Aşkların, kavgaların ve entrikaların oluk oluk yaşandığı Kısmetse Olur’da seyircileri şok edecek bir gelişme yaşandı! Tolga ve Aybüke’nin olaylı ayrılığının ardından Aybüke Çangal’ın yepyeni bir imaj yaratması gözlerden kaçmadı. Peki, neler oluyor?

Kısmetse Olur yarışmasının son bölümlerinde; Tolga ve Aybüke’nin arası açılmıştı. Sık sık kavga ettiklerini ifade eden Tolga’nın ardından; Aybüke Kırmızı Oda’ya çıkmıştı. Ekip, Aybüke’nin karşısına Sedat’ı yollayınca Tolga sinir krizleri geçirmişti. Aybüke’nin kendisi yerine Sedat’ı çağırdığını düşünen Tolga, Öykü Serter’den gerçekleri duymuştu ama Kırmızı Oda’da yaşanan konuşmalar bu kez Tolga’nın çıldırmasına neden olmuştu. Yersiz bir biçimde Sedat’a “Bana aşık mısın?” diye soran Aybüke, Tolga’ya arasının açılmasına neden olmuştu. Ayrılık kararı alan ikiliden Aybüke Çangal öyle bir imaj değişimi yaşadı ki, görenler Hande Erçel’e çok benzediğine dair yorumlarda bulundu!

 

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Ara 2022 - 10:18 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses'in Yılbaşı Kadrosu Belli Oldu! İbo Show’un Konuklarını Gören, Duyan Ters Takla Atıyor! Kırmızı Halı Geçidi Gibi… mask
İbrahim Tatlıses'in Yılbaşı Kadrosu Belli Oldu! İbo Show’un Konuklarını Gören, Duyan Ters Takla Atıyor! Kırmızı Halı Geçidi Gibi…
Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı? Merve Boluğur ile Mert Aydın yeniden mi birlikte? Yaşananlar Şok Etti... Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı? Merve Boluğur ile Mert Aydın yeniden mi birlikte? Yaşananlar Şok Etti... Öyle Bir Şey Dedi Ki…
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Edis Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Şarkıcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim, Nasıl Ünlü Oldu! mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Edis Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Şarkıcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim, Nasıl Ünlü Oldu!
Kerem Bürsin'i Üzen Haber! Kalp Krizi mi Geçirdi? Kerem Bürsin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Kerem Bürsin Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Kerem Bürsin'i Üzen Haber! Kalp Krizi mi Geçirdi? Kerem Bürsin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Kerem Bürsin Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Hasan Can Kaya İle Hadise Sevgili Mi? Hasan Can Kaya Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Hadise İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Hasan Can Kaya İle Hadise Sevgili Mi? Hasan Can Kaya Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Hadise İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Ozan Doğulu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Ozan Doğulu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Taçsız Prenses Dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Elif Kurtaran Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Taçsız Prenses Dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Elif Kurtaran Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Murat Soner Bakın Aslen Nereliymiş! Duyanlar Şok Oldu! Murat Soner Kimdir, Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Hangi Üniversite, Hangi Dizi? mask
Murat Soner Bakın Aslen Nereliymiş! Duyanlar Şok Oldu! Murat Soner Kimdir, Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Hangi Üniversite, Hangi Dizi?
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta! mask
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta!
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Fileli Çoraplarıyla Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Baban Bir Şey Demiyor Mu?” Fiziğiyle Mankenlere Taş Çıkarttı! mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Fileli Çoraplarıyla Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Baban Bir Şey Demiyor Mu?” Fiziğiyle Mankenlere Taş Çıkarttı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!” mask
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!”
Altın, Euro ve Dolar Cephesinde Yeni Kriz! Yatırım Yapanların Başı Çok Fena Ağrıyacak; 2023 Yılına Girmeden Hemen Önce… mask
Altın, Euro ve Dolar Cephesinde Yeni Kriz! Yatırım Yapanların Başı Çok Fena Ağrıyacak; 2023 Yılına Girmeden Hemen Önce…
İbrahim Tatlıses'in Yılbaşı Kadrosu Belli Oldu! İbo Show’un Konuklarını Gören, Duyan Ters Takla Atıyor! Kırmızı Halı Geçidi Gibi… mask
İbrahim Tatlıses'in Yılbaşı Kadrosu Belli Oldu! İbo Show’un Konuklarını Gören, Duyan Ters Takla Atıyor! Kırmızı Halı Geçidi Gibi…
Ankara'da Yılbaşı Gecesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu! Bugün Hangi Yollar Kapalı? Valilik Duyurdu; 31 Aralık Ankara Kapalı Yollar Listesi... mask
Ankara'da Yılbaşı Gecesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu! Bugün Hangi Yollar Kapalı? Valilik Duyurdu; 31 Aralık Ankara Kapalı Yollar Listesi...
Alkol Fiyatları Yılbaşı Öncesi El Kol Titretti! Zamlı Güncel Fiyatlar Cepleri Alev Alev Yaktı! İşte Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Güncel Fiyatları… mask
Alkol Fiyatları Yılbaşı Öncesi El Kol Titretti! Zamlı Güncel Fiyatlar Cepleri Alev Alev Yaktı! İşte Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Güncel Fiyatları…
Migros Market Yılbaşında Fiyatları Düşürdü! Kaçıran Çok Ağlar! Köfte 38 TL, Mercimek 23 TL, Salça 30 TL, Peynir 82 TL… Tüm Ürünlerde Devasa Kampanya Başladı! mask
Migros Market Yılbaşında Fiyatları Düşürdü! Kaçıran Çok Ağlar! Köfte 38 TL, Mercimek 23 TL, Salça 30 TL, Peynir 82 TL… Tüm Ürünlerde Devasa Kampanya Başladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL