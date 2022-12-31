Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Olayında Mide Bulandıran Gelişme! Rahmi Özkan’ın Yüzüne Tükürdüğü Kadar Var! 15 Sezon Sonra Bir İlk…
ATV ekranlarının incisi konumuna gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert’te ele alınan ve izleyenlerin “Sapık Sinan” olarak değelendirdiği Arife Gökçe olayında skandal gelişmeler arka arkaya yaşanmaya devam ediyor. Rahmi Özkan’ın yüzüne tükürdüğü “Sapık Sinan” yaptıkları artık mideleri alt üst etti. Öyle ki, 15 sezon boyunca böyle bir şeyi ağzına bile almayan Müge Anlı bile çıldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Bugüne kadar milyonlarca kişinin yarasına merhem olan Müge Anlı’ya geçtiğimiz günlerde Fikri Bey katılmış ve eşinin evden öylesine çıkıp gittiğini ifade etmişti. Ocakta yemeğini bırakan 64 yaşındaki 5 çocuk, 12 torun sahibi Arife’nin başına bir şeyin geldiği belliydi ama ne olduğu belli değildi. Fikri Bey’in şüphelendiği isimler arasında bulunan Sinan’ın kendisinden yaşça büyük kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı gündeme gelmişti. Peki, “Sapık Sinan” olayında yaşanan yeni gelişme ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.