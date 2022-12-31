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31 Ara 2022 - 10:37

Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Olayında Mide Bulandıran Gelişme! Rahmi Özkan’ın Yüzüne Tükürdüğü Kadar Var! 15 Sezon Sonra Bir İlk…

ATV ekranlarının incisi konumuna gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert’te ele alınan ve izleyenlerin “Sapık Sinan” olarak değelendirdiği Arife Gökçe olayında skandal gelişmeler arka arkaya yaşanmaya devam ediyor. Rahmi Özkan’ın yüzüne tükürdüğü “Sapık Sinan” yaptıkları artık mideleri alt üst etti. Öyle ki, 15 sezon boyunca böyle bir şeyi ağzına bile almayan Müge Anlı bile çıldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…