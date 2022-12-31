Kızılcık Şerbeti Kıvılcım’ın Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Tokadı Öyle Bir Yedi Ki, Ömer Defteri Tamamen Kapandı! Neler Oluyor?
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım’ın başına gelenler resmen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ömer defterini tamamen kapamasına neden olacak bir tokat yiyince; aklı başına geldi. Twitter’ın yıkılmasına neden olan Kızılcık Şerbeti dizisi, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi muhteşem oyuncuları bir araya getiren Kızılcık Şerbeti dizisinde; Ömer ve Kıvılcım arasındaki ateş giderek yükseliyordu. Birlikte olan Ömer ve Kıvılcım, şok bir olayla sarsılmıştı. Şimdiyse Kıvılcım’ın Ömer’in defterini kapamaya karar verdiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.