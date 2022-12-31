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31 Ara 2022 - 10:59

Kızılcık Şerbeti Kıvılcım’ın Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Tokadı Öyle Bir Yedi Ki, Ömer Defteri Tamamen Kapandı! Neler Oluyor?

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım’ın başına gelenler resmen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ömer defterini tamamen kapamasına neden olacak bir tokat yiyince; aklı başına geldi. Twitter’ın yıkılmasına neden olan Kızılcık Şerbeti dizisi, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…