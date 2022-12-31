- 31 Ara 2022 - 10:59 G: 31 Ara 2022 - 11:11

Kızılcık Şerbeti Kıvılcım’ın Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Tokadı Öyle Bir Yedi Ki, Ömer Defteri Tamamen Kapandı! Neler Oluyor?

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım’ın başına gelenler resmen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ömer defterini tamamen kapamasına neden olacak bir tokat yiyince; aklı başına geldi. Twitter’ın yıkılmasına neden olan Kızılcık Şerbeti dizisi, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi muhteşem oyuncuları bir araya getiren Kızılcık Şerbeti dizisinde; Ömer ve Kıvılcım arasındaki ateş giderek yükseliyordu. Birlikte olan Ömer ve Kıvılcım, şok bir olayla sarsılmıştı. Şimdiyse Kıvılcım’ın Ömer’in defterini kapamaya karar verdiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Ara 2022 - 10:59 Ankara- Gündem

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kızılcık Şerbeti 10. Bölüm Full İzle! 30 Aralık 2022 Kızılcık Şerbeti Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Kızılcık Şerbeti 11. Bölüm Fragmanı mask
Kızılcık Şerbeti 10. Bölüm Full İzle! 30 Aralık 2022 Kızılcık Şerbeti Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Kızılcık Şerbeti 11. Bölüm Fragmanı
Taçsız Prenses Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak? Taçsız Prenses Hangi Kanaldai Hangi Gün Yayınlanacak? Taçsız Prenses Dizisinin Konusu Nedir? mask
Taçsız Prenses Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak? Taçsız Prenses Hangi Kanaldai Hangi Gün Yayınlanacak? Taçsız Prenses Dizisinin Konusu Nedir?
İyilik Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 30 Aralık İyilik Dizisi Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İyilik 25. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İyilik Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 30 Aralık İyilik Dizisi Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İyilik 25. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yalı Çapkını 15. Bölüm Full İzle! 30 Aralık 2022 Yalı Çapkını Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Yalı Çapkını Dizisi 16. Bölüm Fragmanı mask
Yalı Çapkını 15. Bölüm Full İzle! 30 Aralık 2022 Yalı Çapkını Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Yalı Çapkını Dizisi 16. Bölüm Fragmanı
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 2. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 30 Aralık 2022 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Dizisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Barbaros Hayreddin: Sultanın İzinde 3.Bölüm Fragmanı mask
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 2. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 30 Aralık 2022 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Dizisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Barbaros Hayreddin: Sultanın İzinde 3.Bölüm Fragmanı
Gecenin Ucunda Dizisinin Setinde Yangın Çıktı! Neslihan Atagül Alevlerden Zar Zor Kaçtı… Panik Anlarına Dair Tüm Detaylar Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Gecenin Ucunda Dizisinin Setinde Yangın Çıktı! Neslihan Atagül Alevlerden Zar Zor Kaçtı… Panik Anlarına Dair Tüm Detaylar Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Camdaki Kız 63. Bölüm Full İzle! 29 Aralık 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 64. Bölüm Fragmanı mask
Camdaki Kız 63. Bölüm Full İzle! 29 Aralık 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 64. Bölüm Fragmanı
Balkan Ninnisi 24. Bölüm Full İzle! 29 Aralık 2022 Balkan Ninnisi 24.Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Balkan Ninnisi 25. Final Bölümü Fragmanı İzle! mask
Balkan Ninnisi 24. Bölüm Full İzle! 29 Aralık 2022 Balkan Ninnisi 24.Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Balkan Ninnisi 25. Final Bölümü Fragmanı İzle!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. Bölüm Full İzle! 29 Aralık 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. Bölüm Fragmanı mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. Bölüm Full İzle! 29 Aralık 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. Bölüm Fragmanı
Baba Dizisi Final Mi Yaptı, Bitti Mi? Show TV Baba Dizisinin final sebebi nedir, Yeni bölüm Ne Zaman? İşte Baba Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Kimlerdir? mask
Baba Dizisi Final Mi Yaptı, Bitti Mi? Show TV Baba Dizisinin final sebebi nedir, Yeni bölüm Ne Zaman? İşte Baba Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Kimlerdir?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Olayında Mide Bulandıran Gelişme! Rahmi Özkan’ın Yüzüne Tükürdüğü Kadar Var! 15 Sezon Sonra Bir İlk… mask
Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Olayında Mide Bulandıran Gelişme! Rahmi Özkan’ın Yüzüne Tükürdüğü Kadar Var! 15 Sezon Sonra Bir İlk…
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!” mask
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!”
Murat Soner Bakın Aslen Nereliymiş! Duyanlar Şok Oldu! Murat Soner Kimdir, Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Hangi Üniversite, Hangi Dizi? mask
Murat Soner Bakın Aslen Nereliymiş! Duyanlar Şok Oldu! Murat Soner Kimdir, Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Hangi Üniversite, Hangi Dizi?
Taçsız Prenses Dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Elif Kurtaran Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Taçsız Prenses Dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Elif Kurtaran Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Ozan Doğulu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Ozan Doğulu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Hasan Can Kaya İle Hadise Sevgili Mi? Hasan Can Kaya Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Hadise İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Hasan Can Kaya İle Hadise Sevgili Mi? Hasan Can Kaya Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Hadise İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki…
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta! mask
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta!
Taçsız Prenses’in Şirin’i Feride Çetin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Feride Çetin Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Taçsız Prenses’in Şirin’i Feride Çetin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Feride Çetin Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
Armağan Çağlayan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Başına Gelenler Ağızları Açık Bırakmıştı; O İki İsim Adını Bile Anmamış…. mask
Armağan Çağlayan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Başına Gelenler Ağızları Açık Bırakmıştı; O İki İsim Adını Bile Anmamış….
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 31 Aralık 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 31 Aralık 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Olayında Mide Bulandıran Gelişme! Rahmi Özkan’ın Yüzüne Tükürdüğü Kadar Var! 15 Sezon Sonra Bir İlk… mask
Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Olayında Mide Bulandıran Gelişme! Rahmi Özkan’ın Yüzüne Tükürdüğü Kadar Var! 15 Sezon Sonra Bir İlk…
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!” mask
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!”
Murat Soner Bakın Aslen Nereliymiş! Duyanlar Şok Oldu! Murat Soner Kimdir, Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Hangi Üniversite, Hangi Dizi? mask
Murat Soner Bakın Aslen Nereliymiş! Duyanlar Şok Oldu! Murat Soner Kimdir, Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Hangi Üniversite, Hangi Dizi?
Taçsız Prenses Dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Elif Kurtaran Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Taçsız Prenses Dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Elif Kurtaran Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Ozan Doğulu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Ozan Doğulu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL