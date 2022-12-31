Anasayfa/

Foto Galeri/

31 Ara 2022 - 11:26

Yalı Çapkını Abidin’in Eşi Ortaya Çıktı! Evli Barklı Bir de 3 Çocuk Sahibi Çıkınca Seyirciler Çıldırdı; Suna’nın Dünyası Başına Yıkılacak…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını’nda Abidin’in eşi olduğu gündeme bomba gibi düştü. Evli barklı olduğu hatta bir de 3 çocuk babası olduğu ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı. Suna’nın dünyasının başına yıkılacağı ise bu sayede görüşmüş oldu. İşte merak edilenler…