Yalı Çapkını Abidin’in Eşi Ortaya Çıktı! Evli Barklı Bir de 3 Çocuk Sahibi Çıkınca Seyirciler Çıldırdı; Suna’nın Dünyası Başına Yıkılacak…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını’nda Abidin’in eşi olduğu gündeme bomba gibi düştü. Evli barklı olduğu hatta bir de 3 çocuk babası olduğu ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı. Suna’nın dünyasının başına yıkılacağı ise bu sayede görüşmüş oldu. İşte merak edilenler…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden dökülmüştü. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, seyircilerin dikkatini üzerine çekmişti. Dizide Suna’nın yavaş yavaş aşık olduğu Abidin’in Ferit’ten daha beter olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.