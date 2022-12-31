- 31 Ara 2022 - 11:26 G: 31 Ara 2022 - 11:55

Yalı Çapkını Abidin’in Eşi Ortaya Çıktı! Evli Barklı Bir de 3 Çocuk Sahibi Çıkınca Seyirciler Çıldırdı; Suna’nın Dünyası Başına Yıkılacak…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını’nda Abidin’in eşi olduğu gündeme bomba gibi düştü. Evli barklı olduğu hatta bir de 3 çocuk babası olduğu ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı. Suna’nın dünyasının başına yıkılacağı ise bu sayede görüşmüş oldu. İşte merak edilenler…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden dökülmüştü. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, seyircilerin dikkatini üzerine çekmişti. Dizide Suna’nın yavaş yavaş aşık olduğu Abidin’in Ferit’ten daha beter olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Ara 2022 - 11:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kızılcık Şerbeti Kıvılcım’ın Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Tokadı Öyle Bir Yedi Ki, Ömer Defteri Tamamen Kapandı! Neler Oluyor? mask
Kızılcık Şerbeti Kıvılcım’ın Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Tokadı Öyle Bir Yedi Ki, Ömer Defteri Tamamen Kapandı! Neler Oluyor?
Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Olayında Mide Bulandıran Gelişme! Rahmi Özkan’ın Yüzüne Tükürdüğü Kadar Var! 15 Sezon Sonra Bir İlk… mask
Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Olayında Mide Bulandıran Gelişme! Rahmi Özkan’ın Yüzüne Tükürdüğü Kadar Var! 15 Sezon Sonra Bir İlk…
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!” mask
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!”
Murat Soner Bakın Aslen Nereliymiş! Duyanlar Şok Oldu! Murat Soner Kimdir, Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Hangi Üniversite, Hangi Dizi? mask
Murat Soner Bakın Aslen Nereliymiş! Duyanlar Şok Oldu! Murat Soner Kimdir, Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Hangi Üniversite, Hangi Dizi?
Taçsız Prenses Dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Elif Kurtaran Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Taçsız Prenses Dizisinin Masal’ı Elif Kurtaran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Elif Kurtaran Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Ozan Doğulu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Ozan Doğulu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Hasan Can Kaya İle Hadise Sevgili Mi? Hasan Can Kaya Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Hadise İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Hasan Can Kaya İle Hadise Sevgili Mi? Hasan Can Kaya Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Hadise İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeklerinin Adına Şok Olacaksınız! Karan’a Uyumlu Olsun Diye Öyle Bir İsim Seçtiler Ki…
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta! mask
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz Aşk Mı Yaşıyor? Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! 2022’nin Bitişinde… Çıta Arşta!
Taçsız Prenses’in Şirin’i Feride Çetin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Feride Çetin Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Taçsız Prenses’in Şirin’i Feride Çetin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Feride Çetin Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Abidin’in Eşi Ortaya Çıktı! Evli Barklı Bir de 3 Çocuk Sahibi Çıkınca Seyirciler Çıldırdı; Suna’nın Dünyası Başına Yıkılacak… mask
Yalı Çapkını Abidin’in Eşi Ortaya Çıktı! Evli Barklı Bir de 3 Çocuk Sahibi Çıkınca Seyirciler Çıldırdı; Suna’nın Dünyası Başına Yıkılacak…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 31 Aralık 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 31 Aralık 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 31 Aralık 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 31 Aralık 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Kızılcık Şerbeti Kıvılcım’ın Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Tokadı Öyle Bir Yedi Ki, Ömer Defteri Tamamen Kapandı! Neler Oluyor? mask
Kızılcık Şerbeti Kıvılcım’ın Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Tokadı Öyle Bir Yedi Ki, Ömer Defteri Tamamen Kapandı! Neler Oluyor?
Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Olayında Mide Bulandıran Gelişme! Rahmi Özkan’ın Yüzüne Tükürdüğü Kadar Var! 15 Sezon Sonra Bir İlk… mask
Müge Anlı’daki “Sapık Sinan” Olayında Mide Bulandıran Gelişme! Rahmi Özkan’ın Yüzüne Tükürdüğü Kadar Var! 15 Sezon Sonra Bir İlk…
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!” mask
Kısmetse Olur Aybüke Esmer Bomba Oldu! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Ayrılık Acısını Saçlarından Çıkardı! “Hande Erçel’in Muadili!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL