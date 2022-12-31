Avrupa Yakası’nın Panik Ataklı Burhan Altıntop’un Son Hali İnanılır Gibi Değil! Görenler Hayatlarının Şokunu Yaşıyor! “Ne Olmuş Sana Dantel Kral”
ATV ekranlarının incisi konumuna gelmiş olan Avrupa Yakası’nda unutulmaz bir karaktere hayat veren Engin Günaydın, gündemi salladı. Dizide panik atak sahibi olan Burhan Altıntop’un son halini görenlerin gözleri yuvalarından fırladı. Birçok kişi Engin Günaydın’a “Ne olmuş sana dantel kral” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gülse Birsel, Ata Demirer, Gazanfer Özcan, Şenay Gürler ve Engin Günaydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bir araya geldiği Avrupa Yakası, tam tamına 6 sezon boyunca sürmüştü. Diziye 3. sezon itibariyle giriş yapan Burhan Altıntop karakteri ise hem sözleriyle hem de hareketleriyle adeta ikon olmuştu. Binlerce kişinin hayranı olduğu Burhan Altıntop karakterine hayat veren Engin Günaydın’ın son hali ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.