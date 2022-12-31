Avrupa Yakası’nın Panik Ataklı Burhan Altıntop’un Son Hali İnanılır Gibi Değil! Görenler Hayatlarının Şokunu Yaşıyor! “Ne Olmuş Sana Dantel Kral”

Gülse Birsel, Ata Demirer, Gazanfer Özcan, Şenay Gürler ve Engin Günaydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bir araya geldiği Avrupa Yakası, tam tamına 6 sezon boyunca sürmüştü. Diziye 3. sezon itibariyle giriş yapan Burhan Altıntop karakteri ise hem sözleriyle hem de hareketleriyle adeta ikon olmuştu. Binlerce kişinin hayranı olduğu Burhan Altıntop karakterine hayat veren Engin Günaydın’ın son hali ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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