Sinem Ünsal Dekoltede Sınır Tanımıyor! Ayrılık Kararından Sonra İyice Açıldı Saçıldı; Külotlu Çorabıyla Öyle Kareler Verdi Ki…
Ünlü oyuncu Sinem Ünsal dekoltede sınır tanımamaya devam ediyor! Ayrılık kararından sonra iyice açıldı saçıldı. Tül külotlu çorabıyla verdiği karelerle yürekleri hoplatan ünlü oyuncunun son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Hem sosyal medya hem de magazin gündemini alt üst eden o paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte merak edilenler...
Aşk ve entrika dolu dizi Gizli Saklı dizisi yayın hayatını erken sonlandırsa da etkisinden hala çıkılmadı. Fox TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı günden itibaren başrolleri arasındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Gizli Saklı dizisi başrolleri Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı bir döneme damga vuran bir ilişki yaşamışlardı. Şimdiyse alınan kararın ardından kabak çiçeği gibi açılıp saçılan ünlü oyuncudan gelen paylaşımı sizler için mercek altına aldık. Peki, bir o yana bir bu yana dönülen pozların detayları neydi? Sizin için derledik!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.