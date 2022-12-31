Hande Erçel’in Sütyenli Karesi Ortalığı Karıştırdı! Terli Terli Paylaşınca Hayranları Kalpten Gitti; “İtfaiye Çağırın Acil!” Yorumlar Arka Arkaya…

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra uzun bir süre ekranlara gelmeyen Hande Erçel, en sonunda Disney Plus’ta yayınlanacak olan bir projeyle sevenlerinin karşısına geçecekti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara deniz kızı olarak çıkacak olan Hande Erçel’in spor yaptığı anlardan; sütyenli bir karesini paylaşınca nefesler kesildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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