- 31 Ara 2022 - 12:52 G: 31 Ara 2022 - 13:18

Hande Erçel’in Sütyenli Karesi Ortalığı Karıştırdı! Terli Terli Paylaşınca Hayranları Kalpten Gitti; “İtfaiye Çağırın Acil!” Yorumlar Arka Arkaya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in sütyenli kareleri ortalığı karıştırdı. Spor sonrasında terli terli paylaşan Hande Erçel’in bu karelerini görenler ise adeta kalpten gitti. Sevenlerinden “İtfaiye çağırın acilinden” yorumlarını alan güzeller güzeli oyuncu; sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra uzun bir süre ekranlara gelmeyen Hande Erçel, en sonunda Disney Plus’ta yayınlanacak olan bir projeyle sevenlerinin karşısına geçecekti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara deniz kızı olarak çıkacak olan Hande Erçel’in spor yaptığı anlardan; sütyenli bir karesini paylaşınca nefesler kesildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Ara 2022 - 12:52 Ankara- Yaşam

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