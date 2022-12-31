Armağan Çağlayan’ın Sitem Etiği Ayta Sözeri Kimdir? Ayta Sözeri Kadın mı Erkek mi? Ayta Sözeri’nin Yaşını Duyan Şok Oldu!

Akciğer kanserine yakalanmış olan Armağan Çağlayan’ın kendisini aramadığı için sitemde bulunduğu Ayta Sözeri, çok üzüldüğünü belirten bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra magazin gündemine oturan Ayta Sözeri’nin özel yaşamından kariyer yükselişine kadar hayatına dair pek çok detay merak uyandırmaya başladı! Peki, Armağan Çağlayan’ın sitem etiği Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kadın mı erkek mi? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nereli? Ayta Sözeri nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı, şarkıları neler? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...