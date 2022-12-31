Armağan Çağlayan’ın Sitem Etiği Ayta Sözeri Kimdir? Ayta Sözeri Kadın mı Erkek mi? Ayta Sözeri’nin Yaşını Duyan Şok Oldu!
Akciğer kanserine yakalanmış olan Armağan Çağlayan’ın kendisini aramadığı için sitemde bulunduğu Ayta Sözeri, çok üzüldüğünü belirten bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra magazin gündemine oturan Ayta Sözeri’nin özel yaşamından kariyer yükselişine kadar hayatına dair pek çok detay merak uyandırmaya başladı! İşte Ayta Sözeri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Akciğer kanserine yakalanmış olan Armağan Çağlayan’ın kendisini aramadığı için sitemde bulunduğu Ayta Sözeri, çok üzüldüğünü belirten bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra magazin gündemine oturan Ayta Sözeri’nin özel yaşamından kariyer yükselişine kadar hayatına dair pek çok detay merak uyandırmaya başladı! Peki, Armağan Çağlayan’ın sitem etiği Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kadın mı erkek mi? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nereli? Ayta Sözeri nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı, şarkıları neler? İşte, detaylar…
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31 Ara 2022 - 23:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.