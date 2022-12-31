- 31 Ara 2022 - 23:43

Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! 1 Ocak'ta Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Kontak Kapatma Zamanı Geldi…

Yeni yıl için geri sayıma geçmiş olan Türkiye’de en çok merak edilen konulardan biri hiç kuşkusuz yeni yılın getireceği zamlar! Özellikle bu sene zamlar ile geçirmiş olan akaryakıt grubu ise, vatandaşların öncelikli gündemleri arasındaki yerini 2022 yılının son gününde korudu. İşte Akaryakıt fiyatları ile ilgili son detaylar...

Yeni yıl için geri sayıma geçmiş olan Türkiye’de en çok merak edilen konulardan biri hiç kuşkusuz yeni yılın getireceği zamlar! Özellikle bu sene zamlar ile geçirmiş olan akaryakıt grubu ise, vatandaşların öncelikli gündemleri arasındaki yerini 2022 yılının son gününde korudu. 1 Ocak 2023 yılına zamlı girecek olan akaryakıta gelecek zam ise az önce belli oldu! Peki, yeni yılda akaryakıt zam gelecek mi? Benzin ve motorine zam var mı? Bugün benzin ve motorin ne kadar? İşte 1 Ocak benzin, LPG ve motorin fiyatları…

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31 Ara 2022 - 23:43 - Gündem

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