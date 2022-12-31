Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! 1 Ocak'ta Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Kontak Kapatma Zamanı Geldi…
Yeni yıl için geri sayıma geçmiş olan Türkiye’de en çok merak edilen konulardan biri hiç kuşkusuz yeni yılın getireceği zamlar! Özellikle bu sene zamlar ile geçirmiş olan akaryakıt grubu ise, vatandaşların öncelikli gündemleri arasındaki yerini 2022 yılının son gününde korudu. İşte Akaryakıt fiyatları ile ilgili son detaylar...
Yeni yıl için geri sayıma geçmiş olan Türkiye’de en çok merak edilen konulardan biri hiç kuşkusuz yeni yılın getireceği zamlar! Özellikle bu sene zamlar ile geçirmiş olan akaryakıt grubu ise, vatandaşların öncelikli gündemleri arasındaki yerini 2022 yılının son gününde korudu. 1 Ocak 2023 yılına zamlı girecek olan akaryakıta gelecek zam ise az önce belli oldu! Peki, yeni yılda akaryakıt zam gelecek mi? Benzin ve motorine zam var mı? Bugün benzin ve motorin ne kadar? İşte 1 Ocak benzin, LPG ve motorin fiyatları…
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31 Ara 2022 - 23:43 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.