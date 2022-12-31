- 31 Ara 2022 - 23:55 G: 31 Ara 2022 - 23:56

Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar İle Neden Evlendiğini Açıkladı! Yıllar Önce Boşanmışlardı; İpler İnceldiği Yerden Koptu! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar ikilisinin samimi halleri, magazin takipçilerinin bir süredir gündemindeydi. Hülya Avşar ile ilgili konuşan Kaya Çilingiroğlu, şimdiye kadar hiç söylemediği bir şey söyledi. İşte ikili arasından son detaylar...

Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar, son zamanlarda yeniden sık sık bir arada görüntülenmeye başladı. Özellikle kızları Zehra için sıkça bir araya gelen Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar ikilisinin samimi halleri, magazin takipçilerinin bir süredir gündemindeydi. Hülya Avşar ile ilgili konuşan Kaya Çilingiroğlu, şimdiye kadar hiç söylemediği bir şey söyledi! Peki, Kaya Çilingiroğlu ne dedi? Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar için ne söyledi? Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar barışacak mı? İşte, detaylar…

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31 Ara 2022 - 23:55 - Magazin

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