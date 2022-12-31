Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar İle Neden Evlendiğini Açıkladı! Yıllar Önce Boşanmışlardı; İpler İnceldiği Yerden Koptu! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar ikilisinin samimi halleri, magazin takipçilerinin bir süredir gündemindeydi. Hülya Avşar ile ilgili konuşan Kaya Çilingiroğlu, şimdiye kadar hiç söylemediği bir şey söyledi. İşte ikili arasından son detaylar...
Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar, son zamanlarda yeniden sık sık bir arada görüntülenmeye başladı. Özellikle kızları Zehra için sıkça bir araya gelen Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar ikilisinin samimi halleri, magazin takipçilerinin bir süredir gündemindeydi. Hülya Avşar ile ilgili konuşan Kaya Çilingiroğlu, şimdiye kadar hiç söylemediği bir şey söyledi! Peki, Kaya Çilingiroğlu ne dedi? Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar için ne söyledi? Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar barışacak mı? İşte, detaylar…
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31 Ara 2022 - 23:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.