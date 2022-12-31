Gelin Evi Sunucusu Aslı Hünel Kendisine Resmen “Yürüyen Ev” Aldı! Merve Boluğur’a Bile 10 Altın Takmıştı… Twitter Yıkılıyor…
Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın bir an olsun gündemlerden düşmezken; ikilinin düğününe damga vuran ünlü sunucu Aslı Hünel, geline taktığı 60 bin TL’lik takı ile günlerce konuşulmuştu. İşte Aslı Hünel ilgili son detaylar...
53 günlük evliliklerinin sona ermesinin ardından hala görüşmeye devam eden ünlü oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın bir an olsun gündemlerden düşmezken; ikilinin düğününe damga vuran ünlü sunucu Aslı Hünel, geline taktığı 60 bin TL’lik takı ile günlerce konuşulmuştu. Aslı Hünel şimdi de kendisi için servet değerinde bir hediye aldı! Peki, Aslı Hünel ne aldı? Aslı Hünel’in ‘yürüyen ev’ olayı ne? Aslı Hünel, Merve Boluğur’a ne taktı? İşte, detaylar…
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31 Ara 2022 - 23:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.