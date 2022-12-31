Gelin Evi Sunucusu Aslı Hünel Kendisine Resmen “Yürüyen Ev” Aldı! Merve Boluğur’a Bile 10 Altın Takmıştı… Twitter Yıkılıyor…

53 günlük evliliklerinin sona ermesinin ardından hala görüşmeye devam eden ünlü oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın bir an olsun gündemlerden düşmezken; ikilinin düğününe damga vuran ünlü sunucu Aslı Hünel, geline taktığı 60 bin TL’lik takı ile günlerce konuşulmuştu. Aslı Hünel şimdi de kendisi için servet değerinde bir hediye aldı! Peki, Aslı Hünel ne aldı? Aslı Hünel’in ‘yürüyen ev’ olayı ne? Aslı Hünel, Merve Boluğur’a ne taktı? İşte, detaylar…

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