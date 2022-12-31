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31 Ara 2022 - 17:46

Kısmetse Olur Cansel ve Aybüke Kavgasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yapımcı Devrede; Yaşananlar “Yok Artık!” Dedirtti! Neler Olmuş Neler…

Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da kısa bir süre önce Cansel ve Aybüke adeta birbirine girmişti. Olayın perde arkası ortaya çıkınca milyonlarca kişi “Yok artık” dedi! Yapımcının bile devreye girdiği Kısmetse Olur’da neler olmuş neler! İşte merak edilenler…