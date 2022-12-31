- 31 Ara 2022 - 17:46

Kısmetse Olur Cansel ve Aybüke Kavgasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yapımcı Devrede; Yaşananlar “Yok Artık!” Dedirtti! Neler Olmuş Neler…

Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da kısa bir süre önce Cansel ve Aybüke adeta birbirine girmişti. Olayın perde arkası ortaya çıkınca milyonlarca kişi “Yok artık” dedi! Yapımcının bile devreye girdiği Kısmetse Olur’da neler olmuş neler! İşte merak edilenler…

Youtube ekranlarında tam tamına 5 yıl sonra ilk kez yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur’da heyecan üst seviyeye taşınmaya başladı. 9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’da seyircileri derinden etkileyen bir olay yaşanmıştı. Aşkların ve kavgaların bitmek bilmediği yarışmadaki Cansel ve Aybüke kavgasının perde arkası sonunda ortaya çıktı! Peki, yapımcının bile devreye girdiği yarışmada neler oluyor?

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31 Ara 2022 - 17:46 Ankara- Yaşam

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