Kısmetse Olur Cansel ve Aybüke Kavgasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yapımcı Devrede; Yaşananlar “Yok Artık!” Dedirtti! Neler Olmuş Neler…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da kısa bir süre önce Cansel ve Aybüke adeta birbirine girmişti. Olayın perde arkası ortaya çıkınca milyonlarca kişi “Yok artık” dedi! Yapımcının bile devreye girdiği Kısmetse Olur’da neler olmuş neler! İşte merak edilenler…
Youtube ekranlarında tam tamına 5 yıl sonra ilk kez yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur’da heyecan üst seviyeye taşınmaya başladı. 9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’da seyircileri derinden etkileyen bir olay yaşanmıştı. Aşkların ve kavgaların bitmek bilmediği yarışmadaki Cansel ve Aybüke kavgasının perde arkası sonunda ortaya çıktı! Peki, yapımcının bile devreye girdiği yarışmada neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.