- 31 Ara 2022 - 18:03 G: 31 Ara 2022 - 18:09

Yalı Çapkını Seyran’ın Kıpkırmızı Elbisesi Olay Oldu! Fiyatını Duyanlar Yalın Ayak Koşa Koşa Alıyor; Siparişler Tıkanmış Bile Olabilir…

STAR TV’nin kuşkusuz en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını’nda Seyran’ın son bölümde giymiş olduğu kıpkırmızı elbise resmen olay yarattı. Fiyatını duyanlar ise adeta yalın ayak koşarak elbiseyi almaya gittiler. Rekor derecede beğeni alan kırmızı elbisenin fiyatını görenler ise “Siparişler tıkanmış bile olabilir” yorumlarında bulundular. İşte merak edilenler…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ferit ve Seyran’ın muhteşem aşkının alevlendiği Yalı Çapkını dizisinde Seyran’ın üzerine giymiş olduğu kırmızı elbise çok beğenilmişti. Elbisenin fiyatını duyanlar ise şimdiden stok kollamaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Ara 2022 - 18:03 Ankara- Yaşam

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Yalı Çapkını Seyran’ın Kıpkırmızı Elbisesi Olay Oldu! Fiyatını Duyanlar Yalın Ayak Koşa Koşa Alıyor; Siparişler Tıkanmış Bile Olabilir… mask
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