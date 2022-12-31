Emeklinin Cebi Ömrü Boyunca Böyle Dolmadı! Tam Tamına 88 Bin Lira… Kimlik Kartı Olana Büyük Müjde! Dertten Sıkıntıdan Kurtulacaksınız…
Emeklinin cebi resmen ömrü boyunca böyle dolmadı. Tam tamına 88 bin lira kazanacak olan emekli vatandaşın paradan yana sıkıntısının ortadan kalkacağı görüldü. Kimlik kartı olanlara verilen bu ödemenin detaylarını ise sizler için tek tek derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…
Emekli olan vatandaşa verilen ödemeler; bankalar tarafından veriliyor. Acil para ihtiyacı bulunan vatandaşlar ise T.C. kimlik numarasıyla başvuru yapabileceğini öğrenince araştırmalar yapmaya başladı. Yeni yıla özel kampanyalar düzenleyen bankalardan; Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti BBVA’nın kampanya detaylarını sizler için derledik! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.