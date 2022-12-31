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31 Ara 2022 - 18:27

Emeklinin Cebi Ömrü Boyunca Böyle Dolmadı! Tam Tamına 88 Bin Lira… Kimlik Kartı Olana Büyük Müjde! Dertten Sıkıntıdan Kurtulacaksınız…

Emeklinin cebi resmen ömrü boyunca böyle dolmadı. Tam tamına 88 bin lira kazanacak olan emekli vatandaşın paradan yana sıkıntısının ortadan kalkacağı görüldü. Kimlik kartı olanlara verilen bu ödemenin detaylarını ise sizler için tek tek derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…