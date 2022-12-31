- 31 Ara 2022 - 18:27 G: 31 Ara 2022 - 18:58

Emeklinin Cebi Ömrü Boyunca Böyle Dolmadı! Tam Tamına 88 Bin Lira… Kimlik Kartı Olana Büyük Müjde! Dertten Sıkıntıdan Kurtulacaksınız…

Emeklinin cebi resmen ömrü boyunca böyle dolmadı. Tam tamına 88 bin lira kazanacak olan emekli vatandaşın paradan yana sıkıntısının ortadan kalkacağı görüldü. Kimlik kartı olanlara verilen bu ödemenin detaylarını ise sizler için tek tek derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…

Emekli olan vatandaşa verilen ödemeler; bankalar tarafından veriliyor. Acil para ihtiyacı bulunan vatandaşlar ise T.C. kimlik numarasıyla başvuru yapabileceğini öğrenince araştırmalar yapmaya başladı. Yeni yıla özel kampanyalar düzenleyen bankalardan; Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti BBVA’nın kampanya detaylarını sizler için derledik! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Ara 2022 - 18:27 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Seyran’ın Kıpkırmızı Elbisesi Olay Oldu! Fiyatını Duyanlar Yalın Ayak Koşa Koşa Alıyor; Siparişler Tıkanmış Bile Olabilir… mask
Yalı Çapkını Seyran’ın Kıpkırmızı Elbisesi Olay Oldu! Fiyatını Duyanlar Yalın Ayak Koşa Koşa Alıyor; Siparişler Tıkanmış Bile Olabilir…
Kısmetse Olur Cansel ve Aybüke Kavgasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yapımcı Devrede; Yaşananlar “Yok Artık!” Dedirtti! Neler Olmuş Neler… mask
Kısmetse Olur Cansel ve Aybüke Kavgasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yapımcı Devrede; Yaşananlar “Yok Artık!” Dedirtti! Neler Olmuş Neler…
Masterchef’te Son Ceketi Giyen İsim İfşa Edildi! Burak Kaya mı, Kıvanç mı? Acun Ilıcalı Saçını Başını Yolacak… mask
Masterchef’te Son Ceketi Giyen İsim İfşa Edildi! Burak Kaya mı, Kıvanç mı? Acun Ilıcalı Saçını Başını Yolacak…
Bu Otu Yiyenin Başına Hastalık Gelmez! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Uzmanlar “Dünyada Bir Tane Daha Yok” Diyor! Meğer O… mask
Bu Otu Yiyenin Başına Hastalık Gelmez! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Uzmanlar “Dünyada Bir Tane Daha Yok” Diyor! Meğer O…
Kısmetse Olur’da Kan Çıkaran Olay! Yarışmacılar Karakolluk Oldular; Boğaz Boğaza Kavgaya Karıştılar! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Yazıklar Olsun!” mask
Kısmetse Olur’da Kan Çıkaran Olay! Yarışmacılar Karakolluk Oldular; Boğaz Boğaza Kavgaya Karıştılar! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Yazıklar Olsun!”
Esra Erol’da Beyinleri Yakan Olay! Eşinin Patronuna Kaçtı; Annesini Babasını Bile Boşandırdı! Avukat Hülya Bile Artık Çılgına Döndü… “Yok Artık!” mask
Esra Erol’da Beyinleri Yakan Olay! Eşinin Patronuna Kaçtı; Annesini Babasını Bile Boşandırdı! Avukat Hülya Bile Artık Çılgına Döndü… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL