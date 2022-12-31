Survivor Aycan Yanaç’ın Son Hali İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Ağızlar Açık Kaldı… “Annesi Bile Tanıyamaz!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aycan Yanaç’ın son halini görenler şok içerisinde kaldı! Öyle bir değişim yaşadı ki, ağızlar resmen açık kaldı! Hayranlarından değişimiyle övgü dolu yorumlar alan Aycan Yanaç’a “Annesi bile tanıyamaz” denildi. Peki, milyonların dikkatini üzerine çeken Aycan Yanaç, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020’de ve 2022 yılında bulunan Aycan Yanaç, hayranlarından tam not almıştı. Survivor 2020’de ilk kez görülen sarı fırtına Aycan Yanaç, duruşuyla ve performansıyla hayranlarının dikkatini üzerine çekmişti. Yarışmadan erkenden elenen Yanaç, hafızalara kazınmıştı. Yarım kalan hikayesini tamamlamak adına Survivor 2022 yarışmasına da katılan Aycan Yanaç’ın hastalık kapması üzerine yarışmadan çekilmesi olası durmuştu. Peki, Aycan Yanaç nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.