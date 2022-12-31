- 31 Ara 2022 - 18:58 G: 31 Ara 2022 - 19:33

Survivor Aycan Yanaç’ın Son Hali İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Ağızlar Açık Kaldı… “Annesi Bile Tanıyamaz!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aycan Yanaç’ın son halini görenler şok içerisinde kaldı! Öyle bir değişim yaşadı ki, ağızlar resmen açık kaldı! Hayranlarından değişimiyle övgü dolu yorumlar alan Aycan Yanaç’a “Annesi bile tanıyamaz” denildi. Peki, milyonların dikkatini üzerine çeken Aycan Yanaç, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020’de ve 2022 yılında bulunan Aycan Yanaç, hayranlarından tam not almıştı. Survivor 2020’de ilk kez görülen sarı fırtına Aycan Yanaç, duruşuyla ve performansıyla hayranlarının dikkatini üzerine çekmişti. Yarışmadan erkenden elenen Yanaç, hafızalara kazınmıştı. Yarım kalan hikayesini tamamlamak adına Survivor 2022 yarışmasına da katılan Aycan Yanaç’ın hastalık kapması üzerine yarışmadan çekilmesi olası durmuştu. Peki, Aycan Yanaç nasıl bir paylaşımda bulundu?

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31 Ara 2022 - 18:58 Ankara- Yaşam

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