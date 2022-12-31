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31 Ara 2022 - 18:58

Survivor Aycan Yanaç’ın Son Hali İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Ağızlar Açık Kaldı… “Annesi Bile Tanıyamaz!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aycan Yanaç’ın son halini görenler şok içerisinde kaldı! Öyle bir değişim yaşadı ki, ağızlar resmen açık kaldı! Hayranlarından değişimiyle övgü dolu yorumlar alan Aycan Yanaç’a “Annesi bile tanıyamaz” denildi. Peki, milyonların dikkatini üzerine çeken Aycan Yanaç, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…