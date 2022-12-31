Buzdolabında Bu Yiyecekler Varsa Geçmiş Olsun! Bundan Sonra Geri Dönüşü Yok; Hastalık Sahibi Olacaksınız… Hemen Dışarı Çıkarın! Kimse Bilmiyor…
Yiyecekler ve içecekler hepimiz için çok önemli! Sağlığımızın yerine gelmesinde, beslenmemizde ve keyif almamızda etkili olan yiyecekleri saklama şekli ise çok önemli. Eğer bu yiyecekler buzdolabınızdaysa büyük geçmiş olsun. Bundan geri dönüşü yok, hastalık sahibi olmanız çok olası. Eğer bu yiyeceklerden sadece bir tanesini bile dolabız da bulunduruyorsanız hemen çıkarın! İşte merak edilen tüm detaylar…
Soğukta duran besinlerin ömrü daha çok uzar. Bu yüzden; marketten ya da manavdan aldığımız ürünleri iyice temizler, kurular ve dolaplarımıza yerleştiririz. Evet, hızlı bozulmasın diye yapılan bu hamle bazı yiyeceklerde geçerli değil. Ömrünün daha uzun olacağını düşündüğünüz bu ürünler dolaba konulduğunda daha çabuk bozuluyor! Peki, nedir bu ürünler?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.