- 31 Ara 2022 - 22:23 G: 31 Ara 2022 - 22:46

Kısmetse Olur Cansel’i Linç Yiyor! Erkekler Ayağa Kaldı; 7’den 70’e Büyük İsyan Patladı! “Sen Büyük Bir Enayisin!” Neler Oluyor?

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da Cansel adeta linç yiyor! Erkekleri ayağa kaldıran Cansel Ayanoğlu, 7’den 70’e büyük isyanı patlattı! Öyle ki, birçok kişi ise Cansel’in görüştüğü Oğulcan’a tepkide bulunarak; “Sen büyük bir enayisin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

9 kadın 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü bu akşam ekranlara gelmişti. Gündemi bomba gibi sallayan Kısmetse Olur’da aşklar, heyecanlar ve gerilimlerse eksik olmuyordu. Yarışmanın öne çıkan çiftlerinden olan Cansel ve Oğulcan arasında yaşanan gerilimse 7’den 70’e herkesin gerim gerim gerilmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Ara 2022 - 22:23 Ankara- Yaşam

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Kısmetse Olur Cansel’i Linç Yiyor! Erkekler Ayağa Kaldı; 7’den 70’e Büyük İsyan Patladı! “Sen Büyük Bir Enayisin!” Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Cansel’i Linç Yiyor! Erkekler Ayağa Kaldı; 7’den 70’e Büyük İsyan Patladı! “Sen Büyük Bir Enayisin!” Neler Oluyor?
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