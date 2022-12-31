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31 Ara 2022 - 22:23

Kısmetse Olur Cansel’i Linç Yiyor! Erkekler Ayağa Kaldı; 7’den 70’e Büyük İsyan Patladı! “Sen Büyük Bir Enayisin!” Neler Oluyor?

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da Cansel adeta linç yiyor! Erkekleri ayağa kaldıran Cansel Ayanoğlu, 7’den 70’e büyük isyanı patlattı! Öyle ki, birçok kişi ise Cansel’in görüştüğü Oğulcan’a tepkide bulunarak; “Sen büyük bir enayisin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…