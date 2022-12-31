Kısmetse Olur Cansel’i Linç Yiyor! Erkekler Ayağa Kaldı; 7’den 70’e Büyük İsyan Patladı! “Sen Büyük Bir Enayisin!” Neler Oluyor?
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da Cansel adeta linç yiyor! Erkekleri ayağa kaldıran Cansel Ayanoğlu, 7’den 70’e büyük isyanı patlattı! Öyle ki, birçok kişi ise Cansel’in görüştüğü Oğulcan’a tepkide bulunarak; “Sen büyük bir enayisin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü bu akşam ekranlara gelmişti. Gündemi bomba gibi sallayan Kısmetse Olur’da aşklar, heyecanlar ve gerilimlerse eksik olmuyordu. Yarışmanın öne çıkan çiftlerinden olan Cansel ve Oğulcan arasında yaşanan gerilimse 7’den 70’e herkesin gerim gerim gerilmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.