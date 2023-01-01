Kısmetse Olur’da 100 Yılın En Büyük İğrençliği! Duyanlar Eli Ağzında Lavaboya Koştu… En Yakını Sanıyordu Ama Sırtındaki Bıçaklar Şok Etti!
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da seyircilerin; “100 yılın en büyük iğrençliği” dediği bir olay yaşandı. Öyle ki, bu çirkinliği duyanlar elleriyle ağzını kapatarak koşarak lavaboya bile koştu! En yakını, can dostu sanıyordu ama sırtındaki bıçaklar resmen şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Tam 5 yıl sonra yeniden ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında 9 kadın ve 9 erkek aradığı muhteşem aşkı bulmak için yarışmaya katılmıştı. Birçok isim aradığı aşkı bulurken; birçok isimse henüz birisiyle görüşmüyordu. Yarışmanın ilk bölümünde bile birbirlerinden hoşlandıklarını gösteren Cansel ve Oğulcan cephesinden gelen ihanet ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.