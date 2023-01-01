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01 Oca 2023 - 09:55

Kısmetse Olur’da 100 Yılın En Büyük İğrençliği! Duyanlar Eli Ağzında Lavaboya Koştu… En Yakını Sanıyordu Ama Sırtındaki Bıçaklar Şok Etti!

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da seyircilerin; “100 yılın en büyük iğrençliği” dediği bir olay yaşandı. Öyle ki, bu çirkinliği duyanlar elleriyle ağzını kapatarak koşarak lavaboya bile koştu! En yakını, can dostu sanıyordu ama sırtındaki bıçaklar resmen şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…