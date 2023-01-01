Anasayfa/

Foto Galeri/

01 Oca 2023 - 10:24

Şeyma Subaşı Yılbaşı Gecesi Yıkıldı! Meedo Pılını Pırtını Topladı; “Acun’un Yanına Dön!” Twitter Yıkılıyor, Nişan 2 Kez Patladı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmış olan Şeyma Subaşı, resmen yılbaşı gecesi yıkıldı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’yle evlilik hazırlığında olduğu bilinen Şeyma Subaşı, bu iddiayla Twitter’ın yıkılmasına neden oldu. Birçok kişi bunun üzerine “Acun’un yanına geri dön” yorumlarında bulundular! İkinci kez atılan nişan ağızları açık bıraktı! Peki, neler oluyor?