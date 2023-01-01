- 01 Oca 2023 - 10:24

Şeyma Subaşı Yılbaşı Gecesi Yıkıldı! Meedo Pılını Pırtını Topladı; “Acun’un Yanına Dön!” Twitter Yıkılıyor, Nişan 2 Kez Patladı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmış olan Şeyma Subaşı, resmen yılbaşı gecesi yıkıldı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’yle evlilik hazırlığında olduğu bilinen Şeyma Subaşı, bu iddiayla Twitter’ın yıkılmasına neden oldu. Birçok kişi bunun üzerine “Acun’un yanına geri dön” yorumlarında bulundular! İkinci kez atılan nişan ağızları açık bıraktı! Peki, neler oluyor?

Acun Ilıcalı’yla “Var Mısın Yok Musun” isimli yarışmada tanışıp aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, o döneme damgasını vurmuştu. Acun Ilıcalı, apar topar boşanmış ve 9 yıl kadar Şeyma Subaşı’yla aşk yaşamıştı. İlişkilerinin son bir yılını evli geçiren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, boşanma kararından sonra çocukları için görüşmeye devam ediyorlardı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan sonra aşkı “Meedo” diyerek hitap ettiği Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’de bulmuştu ama şok bir iddia ortaya atıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Oca 2023 - 10:24 Ankara- Yaşam

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