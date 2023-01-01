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01 Oca 2023 - 11:24

Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Belli Oldu! Seyirciler Kafayı Yiyordu; Sebebi Şoktan Şoka Soktu! Meğer…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda kesilen sahnenin perde arkası ilk kez belli oldu. Seyircilerin kafayı yemesine neden olan bu olayın sebebi ise şoktan şoka soktu. Ağızların bir kez daha açık kalmasına neden olan Yalı Çapkını dizisi, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…