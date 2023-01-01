Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Belli Oldu! Seyirciler Kafayı Yiyordu; Sebebi Şoktan Şoka Soktu! Meğer…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda kesilen sahnenin perde arkası ilk kez belli oldu. Seyircilerin kafayı yemesine neden olan bu olayın sebebi ise şoktan şoka soktu. Ağızların bir kez daha açık kalmasına neden olan Yalı Çapkını dizisi, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi muhteşem oyuncuları bir araya getiren Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarına damgasını vuruyor. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinin ekranlara gelen son bölümünde kesilen bir sahne daha seyircilerin gözünden kaçmamıştı. Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.