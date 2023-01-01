Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Büyük Kavga Ettiler! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Gecenin Ucunda dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında büyük kıyamet koptu. Evleri darmaduman olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun kavgalarının detayları ilk kez ortaya çıktı. Atagül’ün her şeyi kırdığı gündeme gelince ağızlar açık kaldı. Peki, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu neden kavga etti?
Fatih Harbiye dizisinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, dizide birbirlerine aşık olmuşlardı. Kadir Doğulu, Nesihan Atagül’ü görünce donup kalmış ve ilk bakışta aşık olmuştu ama Atagül zamanla Kadir Doğulu’yu sevmişti. 2016 yılında Türkiye’nin konuştuğu bir düğünle dünya evine girmişlerdi. İkilinin kavgalarına dair detaylarsa Neslihan Atagül tarafından paylaşıldı. Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.