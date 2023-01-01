- 01 Oca 2023 - 20:51

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Büyük Kavga Ettiler! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

Gecenin Ucunda dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında büyük kıyamet koptu. Evleri darmaduman olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun kavgalarının detayları ilk kez ortaya çıktı. Atagül’ün her şeyi kırdığı gündeme gelince ağızlar açık kaldı. Peki, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu neden kavga etti?

Fatih Harbiye dizisinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, dizide birbirlerine aşık olmuşlardı. Kadir Doğulu, Nesihan Atagül’ü görünce donup kalmış ve ilk bakışta aşık olmuştu ama Atagül zamanla Kadir Doğulu’yu sevmişti. 2016 yılında Türkiye’nin konuştuğu bir düğünle dünya evine girmişlerdi. İkilinin kavgalarına dair detaylarsa Neslihan Atagül tarafından paylaşıldı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Oca 2023 - 20:51 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”
Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız! mask
Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız!
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu… mask
Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu…
Esra Erol’da Cinnet Geçirten Olay! Şiddete Uğradı, Evden Atıldı; Canlı Yayında Doğuma Gitti! Esra Erol Ne Yapacağını Şaşırdı… mask
Esra Erol’da Cinnet Geçirten Olay! Şiddete Uğradı, Evden Atıldı; Canlı Yayında Doğuma Gitti! Esra Erol Ne Yapacağını Şaşırdı…
İrem Derici’den Kıpkırmızı Sütyeniyle Nefes Kesti! “Libidomuz Yükseldi!” Fiziğiyle Yangın Yerine Çevirdi; Bu Cesaret Kimsede Yok! Alev Alev Yaktı… mask
İrem Derici’den Kıpkırmızı Sütyeniyle Nefes Kesti! “Libidomuz Yükseldi!” Fiziğiyle Yangın Yerine Çevirdi; Bu Cesaret Kimsede Yok! Alev Alev Yaktı…
60’lık Barbie Seda Sayan Tepeden Tırnağa Transparan Kıyafetiyle Ortamı Isıttı! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” Çağlar Ökten Hayran Hayran Bakıyor… mask
60’lık Barbie Seda Sayan Tepeden Tırnağa Transparan Kıyafetiyle Ortamı Isıttı! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” Çağlar Ökten Hayran Hayran Bakıyor…
Kısmetse Olur Tolga İhaneti Kaldıramadı! Öyle Bir Görüntüyle Karşı Karşıya Kaldı Ki, Adeta Rönesans Tablosu… “Yazıklar Olsun!” mask
Kısmetse Olur Tolga İhaneti Kaldıramadı! Öyle Bir Görüntüyle Karşı Karşıya Kaldı Ki, Adeta Rönesans Tablosu… “Yazıklar Olsun!”
Murat Boz Hayatı Boyunca Böyle Linç Yemedi! Yaptığı, Ettiği Bir Şey Yok Ama Duymadığı Söz Kalmadı! Neler Oldu Neler… mask
Murat Boz Hayatı Boyunca Böyle Linç Yemedi! Yaptığı, Ettiği Bir Şey Yok Ama Duymadığı Söz Kalmadı! Neler Oldu Neler…
Karnı Burnunda Fahriye Evcen, Kocasına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Yıkılıyor; “Ablam Doğuracaksın! Neyin Derdindesin!” Neler Oluyor? mask
Karnı Burnunda Fahriye Evcen, Kocasına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Yıkılıyor; “Ablam Doğuracaksın! Neyin Derdindesin!” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Büyük Kavga Ettiler! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Büyük Kavga Ettiler! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”
Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız! mask
Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız!
İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme… mask
İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme…
Eren Bülbül'ün Doğum ve Vefat Tarihi Ne Zaman? Eren Bülbül Kimdir, Kaç Yaşında, Nerede, Nasıl Şehit Oldu? Eren bülbül Şehitliği ve Mezarlığı Nerede? mask
Eren Bülbül'ün Doğum ve Vefat Tarihi Ne Zaman? Eren Bülbül Kimdir, Kaç Yaşında, Nerede, Nasıl Şehit Oldu? Eren bülbül Şehitliği ve Mezarlığı Nerede?
Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu… mask
Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL