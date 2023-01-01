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01 Oca 2023 - 20:51

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Büyük Kavga Ettiler! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

Gecenin Ucunda dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında büyük kıyamet koptu. Evleri darmaduman olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun kavgalarının detayları ilk kez ortaya çıktı. Atagül’ün her şeyi kırdığı gündeme gelince ağızlar açık kaldı. Peki, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu neden kavga etti?